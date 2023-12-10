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Всеобщей декларации прав человека исполняется 75 лет

10 декабря в России отмечают день, призванный увековечить принятие Всеобщей декларации прав человека. Это ключевой международный документ, определяющий основные права и свободы каждого из нас. Когда отмечают этот праздник, какова его история, разобрался Life.ru.

9 декабря, 21:01
<p>10 декабря 2023 года исполняется 75 лет одному из самых значимых и глобальных обязательств в мире — Всеобщей декларации прав человека. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/people-having-a-protest-for-world-environment-day_24749032.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Freepik </a></p>

10 декабря 2023 года исполняется 75 лет одному из самых значимых и глобальных обязательств в мире — Всеобщей декларации прав человека. Фото © Freepik

Во время Второй мировой войны произошли ужасные события, которые стали наглядным примером последствий отсутствия межнациональных соглашений в области прав человека. В связи с нестабильными отношениями между странами была создана Всеобщая декларация прав человека и учреждён соответствующий праздник, направленные на стабилизацию ситуации.

Давайте же узнаем, когда Международный день прав человека, какова история этого праздника и как его отмечают у нас в стране.

Когда отмечают Международный день прав человека

Международный день прав человека отмечается каждый год 10 декабря, был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

Ролик — об истории Всеобщей декларации прав человека, которой в 2023 году исполняется 75 лет. Видео © YouTube / UN Human Rights

История праздника

  • 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что Всеобщая декларация прав человека должна быть принята всеми государствами и всеми людьми.
  • Через два года, 4 декабря 1950-го, ГА решила установить День прав человека в честь принятой ранее Декларации. Она призывала государства и ассоциации отмечать 10 декабря как День прав человека и максимально приложить свои усилия в этой области. К тому же предложила сдавать ежегодные отчёты о проделанной работе Генеральному секретарю ООН.
  • В России и по всему миру 10 декабря 2023 года проводятся мероприятия, посвящённые соблюдению прав человека и их защите. В этот день чтят память жертв геноцида и политических репрессий. Также каждый год выбирается тема, посвящённая этому празднику. Тема 2023 года: "Свобода, равенство и справедливость для всех".
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Что такое Декларация прав человека

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) — это международный документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН и закрепляющий права и свободы всех людей.

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Всеобщая декларация указывает путь к общим ценностям и подходам, которые могут помочь преодолеть напряжённость и обеспечить безопасность и стабильность, которых так жаждет наш мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Что такое Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — это судебный орган, который занимается разбирательством жалоб на нарушения прав и свобод, охраняемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).
ЕСПЧ рассматривает жалобы от физических лиц, групп людей и некоммерческих организаций, которые утверждают, что государства — члены Совета Европы нарушили их права и свободы.

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Россиянам разъяснили, в каком случае они могут обращаться в ЕСПЧ

Россия в прошлом году вышла из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. 11 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека. А 18 июля российский лидер освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Виноградова. Путин объяснял, что Россия больше не исполняет решения ЕСПЧ, так как они стали политизированными и предвзятыми. По словам президента, эффективная защита прав и свобод граждан в судах — это залог развития России как правового, демократического государства.

Как отмечают Международный день прав человека в России

Ежегодно в этот день проводятся официальные встречи высшего уровня, посвящённые защите прав человека. Обсуждаются варианты улучшения судебной и правоохранительной системы, а также другие вопросы. В прошлом, в советское время, на Пушкинской площади в Москве ежегодно 10 декабря проводился Митинг молчания.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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