Игра миллионов: Отмечаем День футбола и футболистов в России День футбола — праздник, отмечаемый во всём мире, который отдаёт дань спорту, ставшему стилем жизни более чем для 120 миллионов человек. Когда отмечают этот день, какова его история и какие интересные приметы есть у футболистов — читайте подробнее на Life.ru. 9 декабря, 21:01 Каждый год 10 декабря футболисты и их многочисленные фанаты празднуют Всемирный день футбола. Фото © Софья Сандурская / Агентство "Москва"

Для многих людей футбол стал не только игрой, но и образом жизни. Согласно данным ФИФА, в 2001 году в мире было зарегистрировано более полутора миллиона команд и 300 000 профессиональных клубов, что свидетельствует о росте футбольной индустрии. Сегодня футбол является неоспоримым лидером среди других спортивных игр. И конечно же, он не мог остаться без своего праздника.



Давайте узнаем, когда отмечается Всемирный день футбола, какова история этого торжества и как его празднуют.

Краткая история футбола. Видео © YouTube / Около спорта

Когда отмечают День футбола

Каждый год 10 декабря весь мир неофициально, но традиционно отмечает Всемирный день футбола. Так люди со всего мира признают важность этой игры, которая является не просто развлечением, а образом жизни для многих миллионов.

Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта. Фото © Пелагия Тихонова / Агентство "Москва"

История праздника

Футбол, который стал популярным в XIX веке в Англии, был официально урегулирован там же с помощью свода правил. Вскоре игра стала известной по всему миру и включена в список олимпийских видов спорта в 1900 году. Появилась потребность в создании международной организации, которая бы управляла соревнованиями во всём мире, и в 1904 году была создана ФИФА.

В России первый футбольный матч состоялся 24 октября 1897 года, где принимали участие две команды из Санкт-Петербурга, и это негласно считается днём рождения футбола в России.

Всемирный день футбола также отмечается неофициально, но считается, что дата была утверждена ООН, когда члены организации признали важность футбола в объединении разных народов. Однако точной информации о дате принятия этого решения нет.

Футбольные клубы России

В России немало футбольных клубов, потому мы приведём для вас список одних из самых известных.

Уникальные и редкие голы в футболе, которые могут случиться всего лишь раз в жизни. Видео © YouTube / ЖИЗНЬ ФУТБОЛ

Интересные приметы у футболистов

А вы верите в приметы? Можете отклониться от привычного пути, если встретите женщину с пустым ведром или чёрную кошку? Если ваш ответ — "нет", то эта статья просто вызовет у вас улыбку. Ведь многие футболисты верят и соблюдают некие ритуалы, о которых мы и расскажем далее.

С лавки нужно вставать только на левую ногу, чтобы забить гол. При надевании гетр и бутс первенство нужно отдать правой ноге.

Появление на разминке раньше соперников команды может привести к победе.

Не смотреть в глаза вратарю во время пенальти, иначе не забьёшь гол.

Надевая спортивную форму, всегда нужно посмотреть на свой номер — это к удаче.

Обливание шампанским после победы помогает командам выигрывать кубки.

Как отмечают День футбола в России

Во время празднования Всемирного дня футбола проводятся товарищеские матчи, которые уже давно стали традицией. Участвуют как профессиональные команды, так и любители. В том числе есть детские, юношеские и женские футбольные команды.

На телевидении 10 декабря транслируются программы о футболе. В газетах и журналах публикуются статьи и интервью с популярными футболистами и тренерами. По радио можно услышать рассказы известных людей футбольного мира.

В этот день на различных площадках на международном, всероссийском и региональном уровнях проводятся акции и флешмобы, поддерживающие любимые футбольные команды. Также в последнее время известные команды играют благотворительные матчи, и полученные средства направляются на развитие новых футбольных клубов в маленьких городах каждой страны.

Авторы Андрей Ананьев