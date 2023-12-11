Эксперт раскрыла секреты, как подготовиться к выступлению и завладеть вниманием аудитории

В наши дни от оратора требуется не просто умение красиво говорить, но и способность завладеть вниманием аудитории. Как общаться со зрителями, чтобы они не устали от выступления, в беседе с Лайфом рассказала автор и ведущая офлайн- и онлайн-программ по ораторскому искусству, входящих в курс МВА executive, Алиса Старовойтова. В первую очередь эксперт обратила внимание на тщательную подготовку — она придаёт уверенность на сцене.

"Во-вторых, знание аудитории критично. Необходимо понимать интересы и потребности слушателей, чтобы настроить речь под них. Использование рассказов и личных историй делает выступление запоминающимся и более эмоциональным", — отметила спикер форума Woman Who Matters.

При этом план речи должен быть структурирован — так проще следовать докладу и не терять мысль. А перед онлайн-выступлением Старовойтова призвала проверить работу интернета, камеры и микрофона.

Особое внимание эксперт уделила каверзным вопросам.

"В подготовке к каверзным вопросам могут помочь две техники: "мост" и "парирование". Суть техники "мост" такая: использовать вопросы, заданные не по теме, для перехода к тому, о чём вы хотели сказать, к ключевым сообщениям. Техника "парирования" заключается в том, чтобы переадресовать фокус обсуждения", — уточнила собеседница Лайфа.

По словам специалиста, также важен контроль над языком тела и голосом, так как они позволяют лучше всего донести идею до аудитории. Прокачаться в этом помогут несколько упражнений, самое простое — представить себя актёром.

"Знаете, как они говорят тексты с разной интонацией в зависимости от того, каким представляют себе героя? Попробуйте сделать так же: меняйте скорость речи, громкость, тон. То же самое и с невербальным языком (мимикой, походкой, осанкой)", — отметила Старовойтова.

Также эксперт посоветовала принимать разные позы и, смотря в зеркало, анализировать, что транслируется: уверенность, зажатость или страх. Помимо того, стоит не забывать про использование визуальных средств: инфографика, слайды или короткие видео. При этом важно, чтобы они дополняли речь, а не отвлекали от неё.

"Будьте готовы к вопросам и диалогу с аудиторией — это показывает вашу компетентность и умение думать на ходу. И, конечно, не забывайте об отдыхе и расслаблении перед выступлением", — заключила Старовойтова.