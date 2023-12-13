День медведя, День святого апостола Андрея Первозванного: Праздники и приметы 13 декабря Сегодня, 13 декабря 2023 года, в России отмечают праздник, посвящённый животному, ставшему её символом. Также на эту дату приходится день памяти святого, которого издревле считают покровителем нашей страны. А ещё это "день рождения" всенародно любимого кинофильма. 12 декабря, 21:01 13 декабря в России отмечается День медведя. Фото © Shutterstock

День медведя

Где, как не в России, отмечать праздник под названием День медведя? Сделать это как раз можно сегодня, 13 декабря. Вот несколько фактов о такой дате: это неофициальный российский праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 декабря;

к нему приурочены выставки, экологические акции.

День медведя — праздник в России относительно новый, и связанные с ним традиции ещё не установились. Упоминаться он на просторах русскоязычного пространства Интернета стал около десяти лет назад. Кто именно его придумал, уже не выяснить. Предположительно, праздник "вырос" из экологической акции, проводившейся на Камчатке, которая известна своими бурыми хищниками.

Считается, что праздник приурочен к времени, когда медведи в России окончательно уходят в спячку. Интересно, что в Ярославле свой вариант: там косолапых чествуют 26 марта, когда они, наоборот, просыпаются.

Как бы то ни было, на мировой арене Россию ассоциируют именно с медведем, а значит, в нашей стране просто обязан быть такой праздник. Это животное издавна почитается в народе за свою силу и мощь, считается заботливым хозяином леса. Оно стало неотъемлемым персонажем русского фольклора.

Учёные считают, что медведи появились около пяти-шести миллионов лет назад. Сейчас их разделяют на четыре современных вида: бурый, белый, белогрудый и барибал (или чёрный медведь). В России можно встретить двух первых. Белый — самый "молодой" из них, ведь он появился всего около 200 тысяч лет назад. Само русское слово "медведь" означает "поедающий мёд". Кстати, медведь — это и широко распространённый геральдический символ. Он изображён на гербах целого ряда российских и европейских городов.

День святого апостола Андрея Первозванного

13 декабря в России отмечается День святого апостола Андрея Первозванного. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

13 декабря в России отмечается церковно-народный праздник — День памяти Андрея Первозванного. Рассказываем о нём: праздник посвящён одному из самых почитаемых в нашей стране святых;

по православному календарю отмечается 13 декабря каждый год (30 ноября по старому стилю);

с именем святого также связана дата 13 июля (собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов);

в этот день принято вспоминать ученика Христа, посещать службу в церкви и молиться Господу;

праздник также богат на народные традиции и приметы.

Апостол Андрей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Первозванным его называют, потому что именно его Спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам. В православии это один из самых почитаемых святых.

Родился он в городе Вифсаиде Палестинской в I веке нашей эры. Как и старший брат Пётр (также будущий апостол), был рыбаком. Когда появился пророк Иоанн, предвещающий приход Спасителя, первым прибыл именно Андрей с жаждой обрести Бога. Он провёл день с Иисусом, а после возвратился к Петру с фразой: "Мы нашли Мессию, что значит Христос".

Апостолу Андрею выпал жребий идти с проповедью на побережье Чёрного моря, к Дунаю и Днепру. Согласно преданию, он восходил на гору, где впоследствии возник город Киев, дошёл до места, где находится современный Новгород. Насчёт последнего идут споры среди историков, однако апостола Андрея особо почитают в России и считают его покровителем страны.

Апостол был казнён правителем греческого города Патраса Егеатом — распят на косом кресте Х-образной формы. Именно такой Пётр I изобразил на Андреевском флаге, под которым теперь ходят боевые корабли Военно-морского флота России.

Приметы 13 декабря

В народе в этот день отмечали праздник под названием Андрей Зимний. Была традиция устраивать гулянья, игры. Девушки, хоть Церковь этого и не приветствует, гадали на суженого, ждали вещий сон, чтобы увидеть будущего жениха. От работы, тем более тяжёлой, в этот день отказывались. Было принято накрыть праздничный стол, собраться с семьёй и обязательно уделить время молитве. Так как Андрея Первозванного считают покровителем России и моряков, православные ему молятся о защите Родины, семьи, мореплавателей. Важно не забывать, что 13 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя пить алкоголь и есть скоромную пищу.

Погодные приметы 13 декабря

Кошка намывается — к ясной и морозной погоде.

Низкие облака — к стуже.

Морозный день — к хорошему урожаю, тёплый — к плохому.

Выпавший снег пролежит до весны.

День "Джентльменов удачи"

13 декабря в России отмечается День "Джентльменов удачи". Фото © "Джентльмены удачи", режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

13 декабря в России отмечают праздник, посвящённый одному из самых любимых советских фильмов, — День "Джентльменов удачи": это неформальный народный праздник;

ежегодно отмечается в одну дату — 13 декабря;

приурочен ко дню выхода фильма на экраны в 1971 году.

То, что фильм "Джентльмены удачи" ждёт невероятный успех, стало ясно сразу после его первого показа 13 декабря 1971 года. Уже на следующий день спекулянты массово скупали билеты в кинотеатры и продавали их с рук по завышенной цене. Комедия имела небывалый зрительский успех — в первый же год её посмотрели 65 миллионов человек. Ленту до сих пор год из года показывают по телевидению, а цитаты из неё стали неотъемлемой частью русского разговорного языка: "Помогите, хулиганы зрению мешают!", "А я не прокурор, чтобы с тобой по душам разговаривать!", "Это тебе не мелочь по карманам тырить", "Ходи лошадью, лошадью ходи, дурак!"

Успех комедии принёс сильный авторский коллектив и актёрский состав. Главные роли сыграли Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин и другие артисты. Мало кто знает, что в картине должны были сниматься Ролан Быков, Андрей Миронов, Юрий Никулин, однако они по разным причинам отказались от участия в проекте.

Как же отметить День "Джентльменов удачи"? Конечно же, просмотром этого доброго советского фильма. Старшим поколениям это даст возможность окунуться в атмосферу прошлого, а младшим — узнать много нового о кинематографе и быте тех времён.

Всемирный день скрипки

13 декабря отмечается Всемирный день скрипки. Фото © Freepik / prostooleh

13 декабря в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый одному из самых музыкальных инструментов, — Всемирный день скрипки: это неформальный интернациональный праздник;

отмечается ежегодно 13 декабря, по календарю не сдвигается;

распространился по миру из США.

Всемирный день скрипки отмечается ежегодно 13 декабря, чтобы подчеркнуть значение этого музыкального инструмента для культуры всего человечества. Праздник этот сначала появился в США как национальный, а затем приобрёл статус международного. Почему для него была выбрана именно эта дата, уже не ясно.

Скрипка — это смычковый инструмент с четырьмя струнами. Вместе с фортепиано она уже давно стала неотъемлемой частью классической музыки. Вместе с тем в разных частях мира используется как народный инструмент — у румын, цыган, чехов, даже отчасти в Индии.

"Родилась" скрипка путём эволюции таких инструментов, как фидель (виела), лира да браччо и ребек. Её появление связывают с музыкальными традициями западных и южных славян. Так, уже в XIV веке народные музыканты в Польше, на западе нынешней территории Украины и Белоруссии использовали трёхструнные смычковые инструменты. К концу 1400-х годов сформировался так называемый предклассический тип скрипки. Четвёртая струна, видимо, появилась уже на итальянской скрипке в середине XVI века. В наше время развитие скрипки не представить без имён таких выдающихся музыкантов, как Антонио Вивальди, Никколо Паганини, Арканджело Корелли, Леопольд Ауэр, Иван Хандошкин.

Именинники 13 декабря

13 декабря именины может отмечать российский актёр Андрей Мерзликин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодняшний день, 13 декабря, небогат на именины. Их могут отмечать только обладатели следующих имён: Андрей

Иван. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев