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Опубликовано 9 декабря 2023, 11:53
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ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны под Харьковом

За минувшие сутки ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанска Харьковской области", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Армия РФ поразила военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живую силу и технику противника в 118 районах.

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Ранее в Минобороны отчитались о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, противник лишился более 1560 военнослужащих. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 17 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.


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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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