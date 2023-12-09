ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны под Харьковом
За минувшие сутки ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанска Харьковской области", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, Армия РФ поразила военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живую силу и технику противника в 118 районах.
Ранее в Минобороны отчитались о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, противник лишился более 1560 военнослужащих. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 17 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.
ТАСС / Алексей Коновалов