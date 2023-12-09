ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны под Харьковом

За минувшие сутки ВС России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанска Харьковской области", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Армия РФ поразила военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живую силу и технику противника в 118 районах.