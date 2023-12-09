Путин пожелал юнармейцам не сбавлять темп важной для России работы

Президент России Владимир Путин в своём обращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта пожелал движению не сбавлять темп своей работы. Он отметил, что Юнармия объединила неравнодушных ребят, которые всегда готовы приносить пользу Родине.

"Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят, неравнодушных к своей стране, её истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными её судьбе", — отметил глава государства.

Российский лидер назвал символичным выбор даты для слёта — День Героев Отечества, являющийся важным для России праздником. Путин напомнил, что он учреждён в честь выдающихся граждан страны, которые отметились ратными, трудовыми подвигами, проявили отвагу, самоотверженность и силу духа.

Путин подчеркнул, что это является неотъемлемой частью истории России и самым ярким примером патриотизма, который показывает, что такое любовь к Родине. Жизнь Героев РФ он назвал ориентиром для юнармейцев и молодого поколения страны.

"Он позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше: в учёбе, спорте, служить своему народу, трудиться для него, защищать свою родную землю без оглядки на славу и признание. Так, как действуют настоящие герои", — добавил российский лидер.

Глава государства отметил, что участники движения знают об этом не понаслышке: они энергичные, целеустремлённые, активно помогают волонтёрам, поисковикам, заботятся о старших, а также словом и делом поддерживают нуждающихся в помощи. Кроме того, указал он, юнармейцы участвуют в адресных проектах в отношении участников спецоперации.

"Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперёд. Успехов вам во всех ваших начинаниях и всего самого доброго", — заключил президент.