"Прогресс уже виден": Малышка-панда из Московского зоопарка уже встаёт на четыре лапки

Малышка-панда из Московского зоопарка уже начала вставать на четыре лапки. Дочка Жуи и Диндин активно старается, но пока ей всё-таки не удаётся уверенно подняться. Видео с маленькой пандой опубликовала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка учится вставать на лапки. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы. На втором видео игра с мамой", — подписала кадры Акулова.

Согласно последним данным, вес пандочки уже составляет 6 545 граммов, длина без хвоста — 63 сантиметра, а с хвостиком — 70,1 сантиметра. В то же время число зубов у малышки выросло до шести: два — на нижней и четыре — на верхней челюсти.