"Прогресс уже виден": Малышка-панда из Московского зоопарка уже встаёт на четыре лапки
Малышка-панда из Московского зоопарка уже встаёт на четыре лапы
Малышка-панда из Московского зоопарка уже начала вставать на четыре лапки. Дочка Жуи и Диндин активно старается, но пока ей всё-таки не удаётся уверенно подняться. Видео с маленькой пандой опубликовала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.
Малышка-панда из Московского зоопарка учится вставать на лапки. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы. На втором видео игра с мамой", — подписала кадры Акулова.
Согласно последним данным, вес пандочки уже составляет 6 545 граммов, длина без хвоста — 63 сантиметра, а с хвостиком — 70,1 сантиметра. В то же время число зубов у малышки выросло до шести: два — на нижней и четыре — на верхней челюсти.
Тем временем вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (26%). Следом расположились Мо Мо (22%) и Маша (17%). А вот китайские клички для чёрно-белой малышки москвичам пришлись не по вкусу.
Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова