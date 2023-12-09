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9 декабря, 18:26

"Прогресс уже виден": Малышка-панда из Московского зоопарка уже встаёт на четыре лапки

Малышка-панда из Московского зоопарка уже встаёт на четыре лапы

Малышка-панда из Московского зоопарка уже начала вставать на четыре лапки. Дочка Жуи и Диндин активно старается, но пока ей всё-таки не удаётся уверенно подняться. Видео с маленькой пандой опубликовала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка учится вставать на лапки. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы. На втором видео игра с мамой", — подписала кадры Акулова.

Согласно последним данным, вес пандочки уже составляет 6 545 граммов, длина без хвоста — 63 сантиметра, а с хвостиком — 70,1 сантиметра. В то же время число зубов у малышки выросло до шести: два — на нижней и четыре — на верхней челюсти.

Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Тем временем вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (26%). Следом расположились Мо Мо (22%) и Маша (17%). А вот китайские клички для чёрно-белой малышки москвичам пришлись не по вкусу.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова

Наталья Исакова
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