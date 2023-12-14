День вязания, Международный день обезьян, Наумов день: Праздники и приметы 14 декабря Сегодня, 14 декабря 2023 года, в России можно отметить несколько праздников, не утверждённых официально. Так, один из них посвящён крайне полезному зимой хобби, другой — тем, кто почти 40 лет назад самоотверженно ликвидировал последствия крупнейшей атомной аварии. 13 декабря, 21:01 14 декабря отмечается День вязания в России. Фото © Freepik

День вязания в России

14 декабря в России отмечается праздник, появившийся совсем недавно, — День вязания. Вот несколько фактов о нём: это праздник российский, неофициальный;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 14 декабря;

цель — объединить любителей вязания по всей стране, продвигать его как хобби.

День вязания — один из самых молодых в России праздников. Он появился в 2022 году по инициативе мастериц из города Рассказово, что в Тамбовской области. Этот населённый пункт издавна славился кустарными производствами, в том числе вязальным. Даже на гербе этого города изображён клубок. Жительницы Рассказова в Год культурного наследия народов, которым был 2022-й, предложили выделить отдельную дату для вязания, и так появился сегодняшний праздник.

Выбрали именно это число не случайно. Дело в том, что именно 14 декабря в 1887 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга "Курс женских рукоделий" и её вторая часть называлась "Вязанье". Это издание считается первым в России, посвящённым такому полезному и затягивающему хобби. Благодаря книге тогда тысячи мастериц освоили новые техники вязания и узнали секреты мастерства.

День вязания сегодня отмечают как профессионалы этого дела, работающие на профильных фабриках по всей России, так и любители.

День ликвидатора

14 декабря отмечается День ликвидатора. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

На 14 декабря приходится ещё один неофициальный день в календаре праздников России — День ликвидатора, вернее, его альтернативный вариант. Расскажем подробнее: в России это неофициальная памятная дата;

приурочена к первой публикации в прессе о строительстве саркофага на Чернобыльской АЭС;

в нашей стране есть его официальная альтернатива;

широко не отмечается.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС в 100 километрах от Киева произошла авария, ставшая крупнейшей в истории атомной энергетики. Один из реакторов станции взорвался, в результате чего в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

В России к этой дате приурочен День ликвидатора, который стал официальным праздником в апреле 2012 года. Памятная дата называется в полном варианте День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Она отмечается 26 апреля.

А 14 декабря День ликвидатора официально отмечается на Украине, и там он называется День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дело в том, что в эту дату в 1986 году 14 декабря в газете "Правда" было напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

Так как в ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимало участие более 650 тысяч человек со всего Советского Союза, а не только с Украины, эту дату помнят и в России, хоть она широко не отмечается.

День башкирского языка

14 декабря отмечается День башкирского языка. Фото © glavarb.ru

14 декабря в многонациональной России отмечается праздник под названием День башкирского языка. Рассказываем о нём: это российский региональный праздник;

отмечается в Башкирии каждый год 14 декабря, по календарю не смещается;

приурочен ко дню рождения поэта и просветителя Акмуллы;

выходным в республике не является.

День башкирского языка отмечают в Башкортостане с 2019 года. Праздник был учреждён главой республики для сохранения и развития башкирского языка, поддержания языкового многообразия народов России.

Приурочен праздник ко дню рождения башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина Камалетдиновича Камалетдинова, известного как Акмулла. Его творчество занимает в культуре Башкирии особое место. Поэт обращался к своему народу с призывом к просвещению, без которого невозможно увидеть будущее. Вклад его в национальную поэзию и литературу очень высок.

Обычно накануне праздника в школах Башкирии проводится просветительская акция "Акмуллинский диктант". Также в республике проводятся праздничные концерты, церемония возложения цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле.

Международный день обезьян

14 декабря отмечается Международный день обезьян. Фото © Агентство "Москва"

14 декабря в России и других странах отмечается экологический праздник — Международный день обезьян. Вот что о нём известно: официально не утверждён;

появился в 2000 году в результате шутки студента;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 14 декабря;

посвящён защите обезьян, многие из которых являются представителями вымирающих видов.

Международный день обезьян официально нигде не признан, но, несмотря на это, разошёлся по разным странам из США. А там он, согласно легенде, появился благодаря шутке студента Мичиганского университета. Молодой человек в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря как День обезьян. Так случилось, что шутка переросла в традицию, а Интернет сделал её международной. Теперь это экологический праздник, призванный обратить внимание всего мирового сообщества на проблему вымирания некоторых видов обезьян. В России, где эти приматы не обитают в дикой природе, он отмечается в зоопарках в виде различных просветительских акций.

На земле более 400 видов обезьян. Они живут в тропических и субтропических регионах Америки, Африки, в Гибралтаре, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. Увы, вырубка лесов, расширение городов несёт гибель для этих животных. Например, под угрозой исчезновения уже находятся белоногий тамарин, несколько видов гиббонов, бонобо, орангутаны и многие другие.

Приметы 14 декабря

Наумов день

14 декабря Русская православная церковь чтит память святого пророка Наума. Он жил в VII веке до нашей эры, был одним из 12 малых пророков. О нём почти ничего неизвестно. По преданию, он умер на 45-м году жизни и был похоронен на родине — в Галилее. В Ветхозаветной книге Наума предсказана гибель ассирийского города Ниневии за беззакония, разрушение Израильского царства и хулу ассирийского царя Сеннахирима на Иегову.

На Руси в эту дату отмечали Наумов день. Святого считали покровителем науки и грамоты, поэтому в молитвах просили его о прибавлении ума и мудрости. Эта дата рассматривалась как наилучшая для отправки ребёнка на учёбу, в подмастерья. Также Наумов день считался благоприятным для всего нового, будь то какое-то дело или дальний путь. Под запретом было хвастовство.

Погодные приметы 14 декабря

Северный ветер — к запоздалой весне.

Луна в круге света — весна придёт только в конце марта.

Снег летит хлопьями — к затяжному ненастью.

Иней — к обильной росе летом.

Звёзды на небе переливаются — к вьюге.

Именинники 14 декабря

14 декабря может отмечать именины российский актёр, режиссёр Дмитрий Дюжев. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

На 14 декабря приходятся именины обладателей следующих имён: Антон;

Дмитрий;

Наум;

Порфирий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев