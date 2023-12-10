Американский разведчик усмотрел в действиях Байдена тревожный для России сигнал
Скотт Риттер заявил, что Байден дал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации
Политика действующего хозяина Белого дома Джо Байдена провоцирует ядерный конфликт с Россией. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х опубликовал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО", — заявил аналитик.
В то же время, по его словам, Европа боится возможного возвращения Дональда Трампа на пост главы Соединённых Штатов в следующем году из-за возможного решения миллиардера распустить Североатлантический альянс. Несмотря на это, Риттер убеждён, что "американское сохранение" требует того, чтобы Трамп снова стал президентом США.
Напомним, что ещё месяц назад экс-президент США Дональд Трамп спрогнозировал, к чему могут привести действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. Трамп уверен, что они негативно отразятся на благополучии всех стран мира вследствие "ядерного потепления", которое может закончиться третьей мировой войной. А за несколько дней до этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что из-за политики западных стран растёт риск применения биологического, ядерного и химического оружия.
Flickr / Whitehouse