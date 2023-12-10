Политика действующего хозяина Белого дома Джо Байдена провоцирует ядерный конфликт с Россией. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х опубликовал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО", — заявил аналитик.

В то же время, по его словам, Европа боится возможного возвращения Дональда Трампа на пост главы Соединённых Штатов в следующем году из-за возможного решения миллиардера распустить Североатлантический альянс. Несмотря на это, Риттер убеждён, что "американское сохранение" требует того, чтобы Трамп снова стал президентом США.