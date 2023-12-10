"Нам реляции не нужны": Путин дал Жоге важное наставление по поводу участников СВО

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения Героев России в Кремле дал председателю Народного собрания ДНР Артёму Жоге важное наставление — беречь бойцов на передовой. Соответствующее заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин дал наставление Герою ДНР Жоге "беречь ребят" на фронте. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать", — сказал глава государства.