На Кубе задержали вооружённого жителя США, планировавшего теракт перед Новым годом
Cubadebate: На Кубе задержали вооружённого жителя США, планировавшего теракт
Проживающего в США кубинца задержали на острове по подозрению в подготовке теракта перед Новым годом. Как уточняет портал Cubadebate, мужчина нелегально прибыл на водном мотоцикле в провинцию Матансас на севере республики из американского штата Флорида.
После этого он отправился в город Сьенфуэгос, где планировал найти сообщников. По данным СМИ, злоумышленника получилось задержать после доноса, у мужчины забрали оружие.
"Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов МВД проводилось тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", — сообщил портал.
Ранее Лайф писал о взрыве в Университете Минданао в городе Марави на юге Филиппин. В результате случившегося погибли минимум трое, ещё девять человек пострадали. Руководство учреждения назвало произошедшее ужасающим актом. Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший также осудил теракт. Он обвинил во взрыве иностранных террористов и назвал их действия отвратительными.
ТАСС / EPA / ERNESTO MASTRASCUSA