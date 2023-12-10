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10 декабря, 10:41

На Кубе задержали вооружённого жителя США, планировавшего теракт перед Новым годом

Cubadebate: На Кубе задержали вооружённого жителя США, планировавшего теракт

Проживающего в США кубинца задержали на острове по подозрению в подготовке теракта перед Новым годом. Как уточняет портал Cubadebate, мужчина нелегально прибыл на водном мотоцикле в провинцию Матансас на севере республики из американского штата Флорида.

После этого он отправился в город Сьенфуэгос, где планировал найти сообщников. По данным СМИ, злоумышленника получилось задержать после доноса, у мужчины забрали оружие.

"Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов МВД проводилось тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", — сообщил портал.

В центре Парижа неизвестный ранил ножом туристов, погиб один человек

В центре Парижа неизвестный ранил ножом туристов, погиб один человек

Ранее Лайф писал о взрыве в Университете Минданао в городе Марави на юге Филиппин. В результате случившегося погибли минимум трое, ещё девять человек пострадали. Руководство учреждения назвало произошедшее ужасающим актом. Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший также осудил теракт. Он обвинил во взрыве иностранных террористов и назвал их действия отвратительными.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERNESTO MASTRASCUSA

Никита Осипов
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