На Кубе задержали вооружённого жителя США, планировавшего теракт перед Новым годом

Проживающего в США кубинца задержали на острове по подозрению в подготовке теракта перед Новым годом. Как уточняет портал Cubadebate, мужчина нелегально прибыл на водном мотоцикле в провинцию Матансас на севере республики из американского штата Флорида.

После этого он отправился в город Сьенфуэгос, где планировал найти сообщников. По данным СМИ, злоумышленника получилось задержать после доноса, у мужчины забрали оружие.

"Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов МВД проводилось тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", — сообщил портал.