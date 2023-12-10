Лавров: Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, осуждая террор
Россия осудила атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, Москва поддерживает связь только с политическим офисом этой организации. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ХАМАС совершило террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАС есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники", — указал министр на форуме в Дохе.
Лавров добавил, что речь идёт о гражданах не только России, но и Израиля, а также соседних государств.
Напомним, 26 октября стало известно о том, что делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Её возглавил член политбюро палестинского движения Абу Марзук, заместитель главы политбюро. По его словам, РФ могла бы стать посредником в конфликте, но Израиль против этого из-за США.