Лавров: Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, осуждая террор

"ХАМАС совершило террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАС есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники", — указал министр на форуме в Дохе.