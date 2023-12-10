Игрок "Амура" Кэмерон Ли исполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы
Уроженец Канады, получивший недавно российский паспорт, защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли выполнил буллит в шапке-ушанке и с банкой икры вместо шайбы. Соответствующее видео публикует пресс-служба хоккейного клуба. Всё произошло на петербургской "СКА Арене", где проходит Матч звёзд КХЛ – 2023.
Защитник "Амура" Кэмерон Ли выполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы. Видео © Telegram / "Территория Тигров | ХК "Амур"
В нынешнем сезоне новоиспечённый россиянин сыграл 34 матча, за которые успел забросить две шайбы и отдать десять результативных передач. Всего он набрал 12 очков.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту Кэмерону Ли, родившемуся в Канаде. Он подписал контракт с "Амуром" в прошлом году.
Telegram / "Территория Тигров | ХК "Амур"