Игрок "Амура" Кэмерон Ли исполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы

Уроженец Канады, получивший недавно российский паспорт, защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли выполнил буллит в шапке-ушанке и с банкой икры вместо шайбы. Соответствующее видео публикует пресс-служба хоккейного клуба. Всё произошло на петербургской "СКА Арене", где проходит Матч звёзд КХЛ – 2023.

Защитник "Амура" Кэмерон Ли выполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы. Видео © Telegram / "Территория Тигров | ХК "Амур"

В нынешнем сезоне новоиспечённый россиянин сыграл 34 матча, за которые успел забросить две шайбы и отдать десять результативных передач. Всего он набрал 12 очков.