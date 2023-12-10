Россия подготовила "сюрприз" на случай нового наступления ВСУ, заявили в США

Если украинские военные решатся организовать новое наступление, то встретятся с ещё большим сопротивлением со стороны российских сил. Как пишет Forbes, ВС РФ укрепили оборону в зоне специальной военной операции (СВО) ещё до начала заморозков.

"Если украинцы снова нападут, они столкнутся с ещё более жёсткой обороной. Русские знают, как работают их минные поля. У них было время заложить ещё больше мин, прежде чем земля начала замерзать", — отмечает издание.

В материале подчёркивается, что установленные ВС РФ минные поля стали большим препятствием для стремительного продвижения ВСУ, чем считалось ранее. По словам автора материала, "что-то должно измениться", чтобы у Украины было больше шансов на успешное наступление. Журналист добавил, что мины представляют глубокую опасность для ВСУ.