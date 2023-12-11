Что происходит в зоне СВО и о чём не расскажут в новостях — сводки военкоров Сражение за Авдеевку, продвижение под Артёмовском, Херсонское и Купянское направления — что происходит на главных участках фронта и как Армия России теснит противника. 32083 32083 Что происходит в зоне СВО и о чём не расскажут в новостях — сводки военкоров. Обложка © T.me / mod_russia

Битва за Авдеевку

Бахмутом № 2 стала битва за Авдеевку, где наша армия вклинилась в оборону ВСУ, сформировав очередной огневой мешок, не давая противнику уйти в глухую оборону. По данным военкоров, на удержание этого населённого пункта украинские подразделения бросили более 40 батальонов, собрав силы с западных участков фронта. Идёт зачистка от украинских боевиков в селе Степовое. ВС РФ контролируют северо-восточную окраину. Теперь им предстоит выбить подразделения ВСУ из лесополос вокруг.

ВС РФ атакуют практически вдоль всей линии фронта. От Новомихайловки до Новокалинова. Авдеевский укрепрайон также штурмуют со всех направлений. Есть продвижение в промзоне юго-восточнее города Семён Пегов Военкор

The Times сообщает, что одна из наиболее оснащённых бригад — 47-я, дислоцированная в Авдеевке, — "окружена и ей не хватает боеприпасов". Издание отмечает, что ранее она не смогла атаковать российскую колонну до её соединения со штурмовой пехотой на северном фланге из-за нехватки боеприпасов.

Купянское направление

Под Купянском Армия России продвигается на нескольких направлениях. ВСУ строят линию обороны за пределами Синьковки. Силы группировки "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение ВСУ в районе Куриловки и Петропавловки. Речь идёт о 14 ракетно-бомбовых ударах по расположениям украинских подразделений. Противник потерял около роты боевиков, три автомобиля, САУ "Гвоздика", три миномётных расчёта.

На Купянском, Запорожском направлениях, под Артёмовском и Донецком — везде сейчас проявляет себя та самая тактика активной обороны, о которой все так долго говорили, когда наши ребята выстояли под достаточно серьёзным напором противника. И теперь мы можем продвигаться, прикрывая своих солдат и, самое главное, не бросая их в мясорубку, как это привык и продолжает делать противник Владимир Разин Военкор

Ситуация для украинского режима ухудшается. О том, что ВСУ могут сдать территории в районе Купянска, Изюма и Красного Лимана и начать отступать на запад из-за ухудшения ситуации на фронте, сказал в прямом эфире офицер ВСУ Арти Грин в интервью украинскому журналисту Юрию Романенко. Об этом же позднее заявил и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский: "Ситуация на Востоке сложная, россияне наступают по всему фронту".

Херсонское направление

На левобережье Днепра ВСУ удерживают плацдарм в Крынках, периодически отправляя на мясные штурмы морскую пехоту. Расчёты БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра, идёт активное уничтожение укрытий с личным составом ВСУ, командно-наблюдательных пунктов, плавсредств, радиолокационных станций и станций связи, позиций артиллерии. Наши войска применяют ФАБ-1500.

Через Румынию на Украину скоро прибудут быстроходные десантные катера. Не исключено, что будет попытка атаковать ВС РФ и на этом участке. Тем более что там уже сосредоточены штурмовые подразделения и средства их поддержки Семён Пегов Военкор

Артёмовское направление

ВС РФ продолжают полуохват села Клещеевка, известно, что наши бойцы зашли в опорник "Остров" и начали его зачистку. Пехота ВС РФ двигается вдоль высот. У ВСУ только два варианта: отходить или оставаться под угрозой окружения. Из радиоперехватов известно, что в этот район хотят перебросить свежие силы. Это соединение в последние несколько месяцев несло большие потери, и вбросы в эфир могут быть частью радиоигры. Если учесть, что "спецназ и штурмовики Минобороны — бывшие вагнеры", как сообщает военкор Александр Сладков, то встреча будет многообещающей.

Российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Катран" и "Омаха". Общие потери противника за сутки составили до 300 человек, уничтожены бронемашина и три автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерия ВСУ, следует из отчёта Минобороны России.

Авторы Дмитрий Шестопалов