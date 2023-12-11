Саркози предрёк Украине роль моста между Россией и Европой

Бывший президент Франции Николя Саркози выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo. Политик убеждён, что Киеву отведена роль моста между Россией и Европой, то есть Украина должна оставаться нейтральной стороной.

"Стремиться любой ценой добиваться членства Украины в НАТО неправильно. Её призвание в том, чтобы оставаться нейтральной страной, при этом, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", — отметил Саркози.