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11 декабря, 10:29

Саркози предрёк Украине роль моста между Россией и Европой

Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом между РФ и ЕС

Бывший президент Франции Николя Саркози выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo. Политик убеждён, что Киеву отведена роль моста между Россией и Европой, то есть Украина должна оставаться нейтральной стороной.

"Стремиться любой ценой добиваться членства Украины в НАТО неправильно. Её призвание в том, чтобы оставаться нейтральной страной, при этом, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", — отметил Саркози.

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Ранее Саркози заявил, что Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству, а надежды Киева на возвращение полуострова Украине — не более чем иллюзия. Кроме того, он выразил мнение, что Евросоюзу нужно найти компромисс в стратегии по Украине. Брюсселю следует встать на путь дипломатии, так как он не должен далее придерживаться идеи "вести войну, не вступая в неё", считает экс-президент Франции.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Mohammed Badra

Марина Калегина
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