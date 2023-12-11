Саркози предрёк Украине роль моста между Россией и Европой
Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом между РФ и ЕС
Бывший президент Франции Николя Саркози выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo. Политик убеждён, что Киеву отведена роль моста между Россией и Европой, то есть Украина должна оставаться нейтральной стороной.
"Стремиться любой ценой добиваться членства Украины в НАТО неправильно. Её призвание в том, чтобы оставаться нейтральной страной, при этом, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", — отметил Саркози.
Ранее Саркози заявил, что Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству, а надежды Киева на возвращение полуострова Украине — не более чем иллюзия. Кроме того, он выразил мнение, что Евросоюзу нужно найти компромисс в стратегии по Украине. Брюсселю следует встать на путь дипломатии, так как он не должен далее придерживаться идеи "вести войну, не вступая в неё", считает экс-президент Франции.
ТАСС / EPA / Mohammed Badra