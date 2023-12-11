ФК "Сочи" может возглавить экс-тренер сборной Испании и "Монако" Роберт Морено
Экс-тренер сборной Испании и "Монако" Роберт Морено. Обложка © ТАСС / Zuma / Joaquin Corchero
Бывший наставник футбольного клуба "Монако" и сборной Испании Роберт Морено является основным кандидатом на должность главного тренера ФК "Сочи".
Морено уже прилетел в Сочи для переговоров. Ему предложили контракт до конца сезона с возможностью продления, сообщает "Спорт-Экспресс".
Морено работал в сборной Испании с 2018-го по 2019 год. До июля 2020-го он был главным тренером "Монако", а с июля 2021-го по март 2022 года тренировал испанскую "Гранаду".
Сейчас ФК "Сочи" находится на последней, 16-й строчке таблицы Российской премьер-лиги. Наставником команды временно является Денис Клюев.
А ранее Лайф сообщал, что главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин покинул свой пост. Он стал главным тренером "Сочи" 17 сентября, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова.