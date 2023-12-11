Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 13:42

Основатель "Тануки" погасил 20 млн рублей ущерба и избежал ареста

Суд отказал в заочном аресте объявленного в розыск основателя "Тануки" Орлова

<p>Основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer</p>

Основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer

Тверской суд Москвы отказал в заочном аресте ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова по делу о злоупотреблении доверием.

"Суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя МВД, постановил в удовлетворении ходатайства об избрании Орлову А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу отказать", — зачитал решение судья Алексей Криворучко.

Адвокат Орлова Владимир Подолин заявил, что конфликт, из-за которого его подзащитного объявили в международный розыск, является гражданско-правовым. Ущерб компании "Промтехноком", который составляет 20 млн рублей, был погашен. Подолин также отметил, что его подзащитный сейчас находится за границей по рабочим делам, однако готов вернуться в РФ для дачи показаний по требованию следствия, но повестки он не получал.

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Напомним, в середине ноября ресторатор был объявлен в федеральный розыск. Как уже рассказывал Лайф, уголовное дело, возбуждённое в отношении него, связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил руководство премиального спортзала, в том числе и учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. В итоге 20 ноября на Орлова подали уже в международный розыск.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Бизнес
  • Общество
  • Криминал
  • Экономика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров