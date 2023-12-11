Основатель "Тануки" погасил 20 млн рублей ущерба и избежал ареста
Суд отказал в заочном аресте объявленного в розыск основателя "Тануки" Орлова
Основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer
Тверской суд Москвы отказал в заочном аресте ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова по делу о злоупотреблении доверием.
"Суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя МВД, постановил в удовлетворении ходатайства об избрании Орлову А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу отказать", — зачитал решение судья Алексей Криворучко.
Адвокат Орлова Владимир Подолин заявил, что конфликт, из-за которого его подзащитного объявили в международный розыск, является гражданско-правовым. Ущерб компании "Промтехноком", который составляет 20 млн рублей, был погашен. Подолин также отметил, что его подзащитный сейчас находится за границей по рабочим делам, однако готов вернуться в РФ для дачи показаний по требованию следствия, но повестки он не получал.
Напомним, в середине ноября ресторатор был объявлен в федеральный розыск. Как уже рассказывал Лайф, уголовное дело, возбуждённое в отношении него, связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил руководство премиального спортзала, в том числе и учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. В итоге 20 ноября на Орлова подали уже в международный розыск.