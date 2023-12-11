Основатель "Тануки" погасил 20 млн рублей ущерба и избежал ареста

Адвокат Орлова Владимир Подолин заявил, что конфликт, из-за которого его подзащитного объявили в международный розыск, является гражданско-правовым. Ущерб компании "Промтехноком", который составляет 20 млн рублей, был погашен. Подолин также отметил, что его подзащитный сейчас находится за границей по рабочим делам, однако готов вернуться в РФ для дачи показаний по требованию следствия, но повестки он не получал.