Как расширяют фронт наши бойцы в зоне СВО, о чём не расскажут в новостях Как выглядит ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР и Херсонской области — что происходит на горячих участках и какие прогнозы дают военные корреспонденты. 9474 9474 Как расширяют фронт наши бойцы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ДНР: боестолкновения на Лиманском направлении, Марьинка, Клещеевка

В Серебрянском лесничестве российские штурмовые группы под прикрытием бронетехники атаковали позиции ВСУ севернее Григоровки, лишив противника нескольких опорных пунктов, сообщают военкоры. Минобороны России напоминает, что наши войска отразили три контратаки штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районе озера Лиман. Подразделения ВСУ отошли в юго-западном и южном направлении. Их потери составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен, огнём артиллерии уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчёт противника в районах Степовой Новосёловки и Урочища Кринички.

Наши бойцы установили флаг России на южных окраинах. Враг ещё находится на некоторых участках города, подразделения ВС РФ также продвигаются севернее Марьинского водохранилища.

Работа расчёта гаубицы Д-20 в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

В Марьинке действуют два наших подразделения, в том числе мотострелковая дивизия, которая тоже отжимает противника к окраине, сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

— Остались считаные сотни метров. История Марьинки, связанная с оккупацией Украины, будет завершена. Далее идёт Георгиевка и Максимильяновка, которые отделяют на участке протяжённостью 10 километров наши силы от важнейшего в этом регионе транспортного узла в Курахове. И тут можно говорить о больших трудностях для снабжения ВСУ в остальных городах, оккупированных ВСУ: Константиновке, Дзержинске, Славянске, Краматорске, Дружковке, — комментирует военкор Александр Сладков.

Напомним, о продолжении боёв восточнее села Богдановка военкоры пишут последние несколько дней. Идёт зачистка опорного пункта Остров в районе Клещеевки. "Ситуация для ВСУ в районе Артёмовска после утраты оперативной инициативы и начала наступления наших войск продолжает осложняться", — отмечает военный эксперт Борис Рожин.

— Мы добились важных результатов, взяли высоты, которые стоят над Клещеевкой. Выдавливаем противника. Не используя мощные атаки в самом населённом пункте, охватывая его и создавая невозможные условия для ВСУ. Это прекрасно понимают в украинских штабах — либо окружение и гибель, плен, либо не веселящий Киев отход назад, — считает военкор Александр Сладков.

Работа расчёта гаубицы Д-20 в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Подразделения Южной группировки войск отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Артёмовска, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, следует из сообщений Минобороны России.

Плотный огонь ВС РФ по позициям ВСУ. Видео © t.me / РАZИН

Херсонская область: левобережье Днепра

Украина продолжает уничтожать собственную морскую пехоту в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Бесперспективный план загнал командование ВСУ в ловушку — на кону продолжение финансирования и поставок военной техники из Европы и США. Поэтому жизни солдат для них не важны. Но с военной точки зрения, как отмечают эксперты, этот плацдарм невозможно расширить до Крыма, так как любые переправы будут утоплены в реке.

Украина кидает в "мясные штурмы" собственную морскую пехоту в Крынках. Фото © Shutterstock

— Я думаю, перелом ситуации произойдёт в один прекрасный момент, неожиданно громко, с треском. Украина просто перестанет сопротивляться и всё. С Россией нельзя так вести, как вели себя "майдановские элиты". На переговорах нельзя сидеть в бейсболке, нельзя озвучивать мечты "покататься на украинских танках по Тверской". А самое главное — нельзя убивать русских безнаказанно. На Украине уже заговорили о бессмысленности удерживания левого берега Днепра. Аргументом служит огромное количество погибших морпехов ВСУ, — считает Сладков.

Британские СМИ пишут грустные панегирики режиму Зеленского, призывая политиков мира повернуться лицом к Украине. Telegraph вышла с заметкой "Путинская Россия приближается к сокрушительной победе. Основы Европы дрожат". Издание пишет, что "измученные украинцы отступают", инициатива на фронте переходит к российским войскам. Контрнаступление Украины провалилось — или, по словам Владимира Зеленского, "не достигло желаемых результатов". Настала очередь украинцев окопаться, "попытаться удержать то, что у них есть". Россия же переключила треть своего довоенного гражданского производства на оружие и боеприпасы и теперь получает выгоду, в том числе и от производства беспилотников.

Guardian резюмирует ситуацию: противники поддержки украинского конфликта в ЕС и США начинают объединять усилия. Соратники премьера Венгрии Орбана проведут в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения военной поддержки киевскому режиму со стороны Вашингтона. Байден встретится с Зеленским, а венгры — с его оппонентами, что называется — карты на стол.

Авторы Дмитрий Шестопалов