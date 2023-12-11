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11 декабря, 19:42

Наследственность или образ жизни: Названы неожиданные причины отставания ребёнка в росте

Остеопат Симкин: Отставание в росте у ребёнка может быть связано с образом жизни

Отставание в росте у ребёнка может быть связано с врождёнными заболеваниями или образом жизни, рассказал остеопат Дмитрий Симкин. По его словам, при измерении роста детей не стоит опираться на данные их ровесников, лучше проверять результаты в специальной таблице.

"Если таблица подтвердила отставание в росте, важно проверить возможную связь с генетикой. Родители, бабушки, дедушки в основном были невысокими? Тогда, скорее всего, "виноват" наследственный фактор. Отставание в росте может быть связано и с заболеваниями внутренних органов и систем организма", — приводит слова специалиста "Газета.ru".

По мнению эксперта, проблема может возникать из-за патологий ЖКТ, например непереносимости глютена, лактазной недостаточности, замедленного пищеварения, нарушения всасываемости питательных веществ в кишечнике. Также задержка роста может быть связана с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем или с гормональными нарушениями.

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Специалист отметил, что причина может скрываться и в "большом спорте". При частых и серьёзных нагрузках мышцы становятся напряжённее, в результате чего они сжимают позвоночник и суставы, препятствуя нормальному росту. Здесь медик посоветовал уделять особое внимание растяжке после тренировок.

По словам Симкина, важен и образ жизни ребёнка, так как при отсутствии свежего воздуха в достаточных количествах могут возрастать риски задержки в росте из-за хронической кислородной недостаточности.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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