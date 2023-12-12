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Опубликовано 12 декабря 2023, 08:30
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Скандинавская авиакомпания в поддержку Украины убрала из меню Nesquik

Авиаперевозчик SAS убрал из меню напиток Nesquik из-за "спонсирования войны"

Авиаперевозчик "Скандинавские авиалинии" убрал из меню напиток Nesquik, производитель которого был внесён Киевом в список "спонсоров войны". Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

"Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список", — говорится в сообщении.

Швейцарскую компанию внесли в список "спонсоров войны" из-за её работы в России. Она, по информации Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, продолжает поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Там также указали, что прибыль от российского рынка составляет не более 2% от деятельности Nestle, но она до сих пор не ушла из страны.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.

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ТАСС / IMAGO / Jochen Tack

Ян Поланин
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