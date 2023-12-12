Скандинавская авиакомпания в поддержку Украины убрала из меню Nesquik
Авиаперевозчик SAS убрал из меню напиток Nesquik из-за "спонсирования войны"
Авиаперевозчик "Скандинавские авиалинии" убрал из меню напиток Nesquik, производитель которого был внесён Киевом в список "спонсоров войны". Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
"Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список", — говорится в сообщении.
Швейцарскую компанию внесли в список "спонсоров войны" из-за её работы в России. Она, по информации Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, продолжает поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Там также указали, что прибыль от российского рынка составляет не более 2% от деятельности Nestle, но она до сих пор не ушла из страны.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.
ТАСС / IMAGO / Jochen Tack