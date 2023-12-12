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12 декабря, 11:51

Патриарх Кирилл: Наша Родина столкнулась со злом, угрожающим всему Русскому миру

Россия противостоит злу, которое угрожает всем народам мира. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Комитета семей воинов Отечества.

"Несомненно, что наша Родина сегодня столкнулась со злом, которое угрожает всему Русскому миру, а Русский мир занимает важную часть мира вообще, и это может привести народы мира к страшным военным последствиям", — заявил патриарх.

По его словам, зло необходимо сдерживать, иначе оно расширится, в результате чего поглотит "здоровый крепкий организм".

Патриарх также отметил важность работы Комитета семей воинов Отечества. Он рассказал в ходе встречи, что представители органа оказывают поддержку семьям, чьи родственники сейчас защищают Родину.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть собственная база, своя идеология, промышленность, собственные деньги и будущее, чего нет у Украины. Патриарх Кирилл же отметил, что Россия — одна из пяти стран мира, которая является по-настоящему свободной.

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Сергей Карпухин / ТАСС

Ян Поланин
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