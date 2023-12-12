Патриарх Кирилл: Наша Родина столкнулась со злом, угрожающим всему Русскому миру

Россия противостоит злу, которое угрожает всем народам мира. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Комитета семей воинов Отечества.

"Несомненно, что наша Родина сегодня столкнулась со злом, которое угрожает всему Русскому миру, а Русский мир занимает важную часть мира вообще, и это может привести народы мира к страшным военным последствиям", — заявил патриарх.

По его словам, зло необходимо сдерживать, иначе оно расширится, в результате чего поглотит "здоровый крепкий организм".