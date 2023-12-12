Лучше не строить семью с мужчинами, носящими эти имена, они ужасные лентяи

Как-то так получилось, что носители определённых имён чаще других оказываются лентяями и бездельниками. Что ни попроси, с любимого дивана не слезут: то им делать неохота, а это требует слишком много усилий. Вот и получается, что женщина, потеряв всякое терпение, в итоге сама и полки вешает, и лампочки вкручивает. Кто они — самые ленивые бездельники на свете? Как зовут этих мужчин?

3-е место: Сергей

Тайна имени Сергей: почему считается бездельником. Фото © Shutterstock

Сергей — настоящий мастер безделья. Он может провести часы, а то и дни лёжа на диване без движения. Мужчина с этим именем знает, как наслаждаться жизнью без усилий и какой-либо ответственности. Если вы пригласите к себе в гости Сергея, будьте готовы провести целый день горизонтально и, скорее всего, обложившись вредными вкусностями.

2-е место: мужчина по имени Игорь

Топ-3 имён самых ленивых мужчин: Игорь. Фото © Shutterstock

На почётном втором месте удобно расположился носитель имени Игорь. Ну прямо-таки генерал диванных войск! Мужчина на выходных вполне в силах провести лёжа с самого утра и до позднего вечера. Ни о каких физических нагрузках не может быть речи. Лучший досуг для Игоря — мирно валяться напротив телевизора. А если планируете прийти к нему домой в гости, то не забудьте пижаму и личный досуг. Любая активность приведёт носителя этого имени к дивану.

1-е место: Владислав

Почему мужчина по имени Владислав такой ленивый? Фото © Shutterstock