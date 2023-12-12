Лучше не строить семью с мужчинами, носящими эти имена, они ужасные лентяи
Если хотите себе в качестве мужа не верную опору, а покосившуюся стену, которую приходится ещё и подпирать, чтобы та совсем не завалилась, то можете присмотреться к носителям этих имён вполне серьёзно.
Как-то так получилось, что носители определённых имён чаще других оказываются лентяями и бездельниками. Что ни попроси, с любимого дивана не слезут: то им делать неохота, а это требует слишком много усилий. Вот и получается, что женщина, потеряв всякое терпение, в итоге сама и полки вешает, и лампочки вкручивает. Кто они — самые ленивые бездельники на свете? Как зовут этих мужчин?
3-е место: Сергей
Тайна имени Сергей: почему считается бездельником. Фото © Shutterstock
Сергей — настоящий мастер безделья. Он может провести часы, а то и дни лёжа на диване без движения. Мужчина с этим именем знает, как наслаждаться жизнью без усилий и какой-либо ответственности. Если вы пригласите к себе в гости Сергея, будьте готовы провести целый день горизонтально и, скорее всего, обложившись вредными вкусностями.
2-е место: мужчина по имени Игорь
Топ-3 имён самых ленивых мужчин: Игорь. Фото © Shutterstock
На почётном втором месте удобно расположился носитель имени Игорь. Ну прямо-таки генерал диванных войск! Мужчина на выходных вполне в силах провести лёжа с самого утра и до позднего вечера. Ни о каких физических нагрузках не может быть речи. Лучший досуг для Игоря — мирно валяться напротив телевизора. А если планируете прийти к нему домой в гости, то не забудьте пижаму и личный досуг. Любая активность приведёт носителя этого имени к дивану.
1-е место: Владислав
Почему мужчина по имени Владислав такой ленивый? Фото © Shutterstock
На первом месте расположилось имя, которое сильнее других ассоциируется с ленью и релаксом, — это Владислав. Дорогие дамы, желающие оказаться супругой Славы, произнесите его имя вслух и увидите, как тотчас мужчина, носящий его, у вас на глазах превратится в ленивого кота. Представители имени Владислав обладают особым магнетизмом, который притягивает его к дивану, а в руку вкладывает пульт от телевизора. Если вы встретили Славу, не забудьте взять с собой плед и пачку чипсов, потому что он точно захочет провести вечер в полном расслаблении, пишет "Киноафиша".
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