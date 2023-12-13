Россияне признались, что выключат телефон, если босс позвонит им в праздник

В связи с предстоящими новогодними каникулами более половины россиян — 62% — испытывают опасения из-за денежных затруднений. Поэтому многие уже ищут частичную подработку, ведь не каждый может позволить себе отдыхать с сохранением ежемесячной зарплаты.

Оказалось, что вариант дополнительного трудоустройства рассматривают 29% респондентов, ведь только каждый пятый (22%) отметил, что его зарплата учитывает праздничные дни. Накопить же какую-то финансовую подушку удалось 33% опрошенным. Тем не менее полностью или частично отдыхать намерены 47% россиян, а 14% предполагают, что им помешают полноценно "оторваться" руководители или клиенты. Об этом говорят данные предоставленного Лайфу опроса 1281 работающего россиянина из городов-миллионников, проведённого аналитическим центром платформы для работы с внештатными исполнителями "Консоль.Про".

Респонденты по-разному относятся к долгим выходным. Так, 31% планирует поработать в праздники: 9% будут делать это частично, а 22% считают, что праздники плохо сказываются на продуктивности, и намереваются работать прямо с 1 января. Ещё 30% опрошенных только рассматривают такую возможность. Самозанятые (16%) и ИП (15%) закономерно реже рассчитывают отдохнуть в праздники, чем оформленные в штат (46%).

Интересно, что далеко не все надеются получить деньги благодаря основной работе: только 47% респондентов возьмут больше задач на текущем месте. Каждый четвёртый (27%) планирует привлечь стороннего клиента, а 26% вообще попробуют заняться новым делом. Самыми же высокооплачиваемыми среди респондентов стали предприниматели: большинство из них оценивают свой час в выходной день в девять тысяч рублей. Большинство самозанятых (40%) могут рассчитывать на три-шесть тысяч рублей, а оформленные в штат (32%) — на одну-три тысячи рублей.

Если в праздник позвонит руководитель или клиент, каждый пятый опрошенный (21%) выключит телефон, ещё 44% будут откручиваться от просьб босса, а 35% не против решить рабочую задачу за дополнительное вознаграждение. Самыми клиентоориентированными стали специалисты, оформленные в штат (43%), на втором месте — самозанятые (36%), на третьем — индивидуальные предприниматели (15%).