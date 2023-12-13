Такер Карлсон усомнился в том, что справится с должностью вице-президента США

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал возможность занять пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году. Телеведущий сомневается, что справится с обязанностями.

"Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет", — сообщил Карлсон во время своего выступления в соцсети Х.