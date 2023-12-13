Такер Карлсон усомнился в том, что справится с должностью вице-президента США
Такер Карлсон и Дональд Трамп. Обложка © EPA / ТАСС / JUSTIN LANE
Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал возможность занять пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году. Телеведущий сомневается, что справится с обязанностями.
"Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет", — сообщил Карлсон во время своего выступления в соцсети Х.
В ноябре Трамп заявил, что рассматривает Карлсона на должность своего вице-президента. Соответствующий вопрос политическому деятелю был задан во время программы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона". Сам же журналист заявил, что поддержит экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Если политика осудят за штурм Капитолия и в конечном счёте запретят баллотироваться, репортёр собрался возглавить протесты и собирать пожертвования.