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13 декабря, 06:44
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Суд передал Росимуществу холдинг предприятий ВПК, принадлежавший экстремистам с Украины

"Ъ": В России суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

Волжский городской суд Волгоградской области постановил изъять российский холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), принадлежавший экстремистам с Украины. Его передадут Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Так, были конфискованы предприятия в Свердловской, Ярославской и Волгоградской областях, а также в Республике Татарстан, которые занимаются изготовлением комплектующих для создания самолётов, вертолётов и бронированных военных машин, сообщает газета "Коммерсант".

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв отметил, что производства имеют особое значение для обеспечения обороноспособности страны. Лица же, которые управляли заводами и которые были признаны судом экстремистами, не имеют права руководить предприятиями.

Экстремистами суд признал бывшего министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко, а также его сестру — Елизавету Ефименко. Ранее они высказывались против спецоперации и оказывали помощь ВСУ.

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freepik / fabrikasimf

Ян Поланин
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