Суд передал Росимуществу холдинг предприятий ВПК, принадлежавший экстремистам с Украины
"Ъ": В России суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины
Волжский городской суд Волгоградской области постановил изъять российский холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), принадлежавший экстремистам с Украины. Его передадут Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Так, были конфискованы предприятия в Свердловской, Ярославской и Волгоградской областях, а также в Республике Татарстан, которые занимаются изготовлением комплектующих для создания самолётов, вертолётов и бронированных военных машин, сообщает газета "Коммерсант".
Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв отметил, что производства имеют особое значение для обеспечения обороноспособности страны. Лица же, которые управляли заводами и которые были признаны судом экстремистами, не имеют права руководить предприятиями.
Экстремистами суд признал бывшего министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко, а также его сестру — Елизавету Ефименко. Ранее они высказывались против спецоперации и оказывали помощь ВСУ.
Ранее Лайф писал, что кабмин Российской Федерации распорядился до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций в начале ноября этого года.