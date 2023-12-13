Суд передал Росимуществу холдинг предприятий ВПК, принадлежавший экстремистам с Украины

Волжский городской суд Волгоградской области постановил изъять российский холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), принадлежавший экстремистам с Украины. Его передадут Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Так, были конфискованы предприятия в Свердловской, Ярославской и Волгоградской областях, а также в Республике Татарстан, которые занимаются изготовлением комплектующих для создания самолётов, вертолётов и бронированных военных машин, сообщает газета "Коммерсант".

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв отметил, что производства имеют особое значение для обеспечения обороноспособности страны. Лица же, которые управляли заводами и которые были признаны судом экстремистами, не имеют права руководить предприятиями.