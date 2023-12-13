Севший на мель на Кубани сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации
Blue Shark на мели у посёлка Витязево на Кубани. Обложка © Telegram / Анапское Черноморье
Сухогруз Blue Shark, севший на мель после мощнейшего шторма в Краснодарском крае, готовят к отбуксировке, так как на связь со спасателями вышел владелец судна. Об этом пишет SHOT.
Для того чтобы столкнуть с мелководья 160-метровый корабль, предстоит выполнить сложные водолазные работы и изучить состояние дна. При этом судно придётся разгрузить, а на это может уйти не один месяц. Сейчас на его борту находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также коммерческий груз — ячмень — на сумму 24 миллиона рублей.
Напомним, 27 ноября у сухогруза Blue Shark в порту Тамани оторвало якорь во время мощнейшего шторма в Краснодарском крае, после чего корабль отнесло к посёлку Витязево. Начались поиски владельца сухогруза, который по документам принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, зарегистрированной в Греции.