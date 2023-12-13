Севший на мель на Кубани сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации

Сухогруз Blue Shark, севший на мель после мощнейшего шторма в Краснодарском крае, готовят к отбуксировке, так как на связь со спасателями вышел владелец судна. Об этом пишет SHOT.

Для того чтобы столкнуть с мелководья 160-метровый корабль, предстоит выполнить сложные водолазные работы и изучить состояние дна. При этом судно придётся разгрузить, а на это может уйти не один месяц. Сейчас на его борту находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также коммерческий груз — ячмень — на сумму 24 миллиона рублей.