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Севший на мель на Кубани сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации

13 декабря, 08:06
<p>Blue Shark на мели у посёлка Витязево на Кубани. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/anapanovosti/39500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анапское Черноморье</a></p>

Blue Shark на мели у посёлка Витязево на Кубани. Обложка © Telegram / Анапское Черноморье

Сухогруз Blue Shark, севший на мель после мощнейшего шторма в Краснодарском крае, готовят к отбуксировке, так как на связь со спасателями вышел владелец судна. Об этом пишет SHOT.

Для того чтобы столкнуть с мелководья 160-метровый корабль, предстоит выполнить сложные водолазные работы и изучить состояние дна. При этом судно придётся разгрузить, а на это может уйти не один месяц. Сейчас на его борту находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также коммерческий груз — ячмень — на сумму 24 миллиона рублей.

Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве

Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве

Напомним, 27 ноября у сухогруза Blue Shark в порту Тамани оторвало якорь во время мощнейшего шторма в Краснодарском крае, после чего корабль отнесло к посёлку Витязево. Начались поиски владельца сухогруза, который по документам принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, зарегистрированной в Греции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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