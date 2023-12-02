У севшего на мель на Кубани сухогруза Blue Shark оторвался якорь во время мегашторма
SHOT: У сухогруза Blue Shark оторвался якорь из-за мегашторма на Кубани
Blue Shark может остаться надолго на мели у посёлка Витязево на Кубани. Обложка © Telegram / Анапское Черноморье
У севшего на мель сухогруза Blue Shark оторвался якорь во время мегашторма в Краснодарском крае. Как стало известно SHOT, судно было пришвартовано в порту Тамани, но оттуда его унесло почти на 60 километров и выбило на мель у посёлка Витязево.
У севшего на мель сухогруза Blue Shark оторвался якорь из-за мегашторма на Кубани. Видео © Telegram / SHOT
В настоящее время сухогруз, засевший на глубину примерно 15 метров, всё ещё не могут отбуксировать, так как его владелец до сих пор не объявился. Если он не появится в ближайшее время, то его оштрафуют. По данным телеграм-канала, нынешняя стоимость Blue Shark, принадлежащего компании White Shark Shipping LTD-LIB (базируется юридически в Греции), составляет примерно 5,4 миллиона долларов. Сейчас на борту судна находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также 2746 тонн ячменя стоимостью 24 миллиона рублей.
За всю историю у 26-летнего Blue Shark было выявлено 77 нарушений, два из них — 25 сентября текущего года в порту Эль-Дехейла в Египте. А одна из самых глобальных проверок была в 2018 году в итальянском порту Таранто, тогда на судне нашли 31 нарушение.
Как ранее писал Лайф, сильнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark у посёлка Витязево 27 ноября. Также сообщалось, что экипаж севшего на мель сухогруза не мог получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. В настоящее время спасателям, к счастью, удалось эвакуировать 21 члена экипажа, их жизни ничто не угрожает.
Напомним, 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань. В результате удара стихии в Крыму погибло пять человек. Были затоплены 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дач. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба, который нанёс полуострову мегашторм, достигла 39,7 миллиарда рублей.