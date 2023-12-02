У севшего на мель на Кубани сухогруза Blue Shark оторвался якорь во время мегашторма

У севшего на мель сухогруза Blue Shark оторвался якорь во время мегашторма в Краснодарском крае. Как стало известно SHOT, судно было пришвартовано в порту Тамани, но оттуда его унесло почти на 60 километров и выбило на мель у посёлка Витязево.

У севшего на мель сухогруза Blue Shark оторвался якорь из-за мегашторма на Кубани. Видео © Telegram / SHOT

В настоящее время сухогруз, засевший на глубину примерно 15 метров, всё ещё не могут отбуксировать, так как его владелец до сих пор не объявился. Если он не появится в ближайшее время, то его оштрафуют. По данным телеграм-канала, нынешняя стоимость Blue Shark, принадлежащего компании White Shark Shipping LTD-LIB (базируется юридически в Греции), составляет примерно 5,4 миллиона долларов. Сейчас на борту судна находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также 2746 тонн ячменя стоимостью 24 миллиона рублей.

За всю историю у 26-летнего Blue Shark было выявлено 77 нарушений, два из них — 25 сентября текущего года в порту Эль-Дехейла в Египте. А одна из самых глобальных проверок была в 2018 году в итальянском порту Таранто, тогда на судне нашли 31 нарушение.