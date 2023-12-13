Певец Юлиан призвал молиться за попавшую в инфекционку Александру Пахмутову

Композитор Александра Пахмутова лежит в инфекционном отделении больницы, рассказал певец Юлиан. Он отметил, что её состояние оценивается как среднее. По его словам, пианистка не рада такому активному освещению её болезни в прессе и просит оставить её в покое.

"Диагнозы озвучивают врачи, я не уполномочен заявлять о диагнозе Пахмутовой. Она не хочет, чтобы вообще в прессе об этом писали. Чувствует она себя… ну как человек, который болеет, себя чувствует? Она заболела, она в инфекционном отделении ЦКБ", — отметил певец в беседе с телеканалом "360".

Юлиан призвал оставить пианистку в покое. Он отметил, что сейчас ходит вирусная пневмония и никто не застрахован от болезни. Тем более композитор в последнее время посещала публичные мероприятия и съёмки. По мнению певца, там она могла заразиться.

Также он отметил, что вокруг Пахмутовой сейчас много шумихи, а некоторые источники пишут "всякие неточности". Певец рассказал, что состояние композитора оценивается как среднее.

"Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остаётся только молиться о её выздоровлении", — заключил Юлиан.