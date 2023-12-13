Более 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя
Голубев: Без электроснабжения около 100 тысяч жителей Ростовской области
За ночь энергетики восстановили электроснабжение для более 80 тысяч жителей Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Около полуночи электрики восстановили высоковольтные линии, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.
"На утро пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, аварийные бригады работали ночью и продолжают восстанавливать электричество сейчас.
Напомним, в Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. Из-за него и порывистого ветра в области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без света остались более 200 тысяч жителей.
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