Более 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя

За ночь энергетики восстановили электроснабжение для более 80 тысяч жителей Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Около полуночи электрики восстановили высоковольтные линии, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.

"На утро пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек", — написал он в своём телеграм-канале.