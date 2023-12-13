Лопырёва попала на 8 млн, не выполнив "секретный договор" спонсора после 4 месяцев в Дубае

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва четыре месяца бесплатно прожила в премиальном турецком отеле, однако не выполнила "секретную договорённость" и теперь должна заплатить восемь миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё это время блогерша шиковала в отеле Rixos Belek, а все расходы были на дубайской компании ENTINBERG GROUP, которой Лопырёва потом обещала вернуть деньги. Блондинка ни в чём себе не отказывала, и в итоге роскошный отдых обошёлся щедрым спонсорам в 77,3 тысячи евро.

При этом спустя время оплатившая развлечения компания так ничего и не получила и решила передать права на долг российской ООО "Химекс". Юристы сочли схему странной и заявили, что не в курсе никаких "секретных договорённостей", а потому потребовали вернуть долги и проценты. Несмотря на это, сегодня суд отказался удовлетворять иск, сославшись на отсутствие доказательств. Теперь "Химекс" хочет подать апелляцию в вышестоящие инстанции.

Само судебное заседание, кстати, прошло без участия Лопырёвой, которая сейчас большую часть времени проводит в Дубае. От арабских властей она ранее получила золотую визу, однако недавно её видели в России-матушке: модель прилетала в Москву, чтобы закрыть долг перед ФНС в размере в 120 тысяч рублей.