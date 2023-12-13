У российского пианиста Плетнёва украли рояль за 12 млн на гастролях в Италии
Российский пианист Михаил Плетнёв. Обложка © ТАСС / Павел Смертин
Рояль Shigeru Kawai стоимостью 12 миллионов, созданный в Японии специально для 66-летнего российского пианиста Михаила Плетнёва, был украден в Италии.
По данным Mash Iptash, инструмент пропал из грузовика по пути на концерт в Палермо. Потом его нашли неподалёку от места кражи на складе. Вся внутренняя механика рояля была настроена под индивидуальные особенности маэстро. Теперь инструмент сломан.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные люди вскрыли квартиру покойного Александра Градского в центре Москвы и вынесли оттуда вещи. О произошедшем вдове мэтра Марине Коташенко-Градской сообщили соседи, однако она не смогла приехать к месту происшествия. Позже стало известно, что "взломщиком", обчистившим квартиру Градского, оказался старший сын музыканта.