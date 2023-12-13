У российского пианиста Плетнёва украли рояль за 12 млн на гастролях в Италии

Рояль Shigeru Kawai стоимостью 12 миллионов, созданный в Японии специально для 66-летнего российского пианиста Михаила Плетнёва, был украден в Италии.

По данным Mash Iptash, инструмент пропал из грузовика по пути на концерт в Палермо. Потом его нашли неподалёку от места кражи на складе. Вся внутренняя механика рояля была настроена под индивидуальные особенности маэстро. Теперь инструмент сломан.