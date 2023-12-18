Международный день мигранта, День работников загса, Саввин день: праздники и приметы 18 декабря Сегодня, 18 декабря 2023 года, в России отмечается два профессиональных праздника. Один отмечают стражи порядка, другой — работники очень важных государственных гражданских учреждений. Также на эту дату приходится два международных праздника. 17 декабря, 21:01 18 декабря отмечается Международный день мигранта. Обложка © Shutterstock

Международный день мигранта

18 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый тем людям, кто по той или иной причине оказался вынужден искать новое место жительства, — Международный день мигранта. Несколько фактов о нём: это официальный интернациональный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 18 декабря;

провозглашён Генассамблеей ООН в 2000 году;

приурочен ко дню принятия ООН в 1990 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Миграция с самых древних времён была уделом тех, кто, несмотря на все невзгоды, готов искать лучшей жизни на новом месте. Глобализация, развитие транспорта упростили этот процесс, и число мигрантов в мире за последний век значительно выросло. Одна из причин потоков миграции людей на Земле — ситуация в развитых государствах, где не хватает рабочих рук, и жители других стран готовы к смене места жительства, временному или постоянному, чтобы найти заработок и обеспечить семью. Также миграция может происходить по другим причинам — политическим, культурным и даже для спасения жизни, когда речь идёт об отъезде из горячих точек планеты.

Только по официальным данным Международной организации по миграции, в мире почти 300 миллионов международных мигрантов, то есть около 3,5% населения планеты. Это почти вдвое больше, чем 30 лет назад, и в три раза больше, чем в 1970 году. Самыми привлекательными для мигрантов остаются США, Германия, Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия. В последней ситуация уникальная: там почти 90% населения — это международные трудовые мигранты.

В ООН считают, что мигранты своими знаниями и навыками способствуют созданию более сильных и устойчивых сообществ. В международной организации призывают правительства к разработке эффективных решений, которые позволят решать проблемы и раскрывать возможности, связанные с перемещением мигрантов.

День работников загса

18 декабря отмечается День работников загса. Фото © Shutterstock

18 декабря в России отмечается праздник, посвящённый сотрудникам очень важных учреждений, — День работников органов ЗАГС. Рассказываем о нём: это неофициальный российский профессиональный праздник;

ежегодно отмечается 18 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате подписания декрета о формировании органов ЗАГС в 1918 году;

празднуется в профессиональной среде.

История органов ЗАГС в России началась 106 лет назад. 18 декабря 1917 года на заре СССР был утверждён декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". Этот документ предусматривал, что акты гражданского состояния признаются только в случае их регистрации в государственных органах.

За аббревиатурой ЗАГС кроется понятие "запись актов гражданского состояния". Работники учреждений этой сферы занимаются кропотливым трудом — регистрируют граждан на протяжении всего их жизненного пути от рождения до брака, а затем и до ухода в мир иной. Значение их работы как для государства, так и для отдельного гражданина переоценить сложно.

Уже несколько лет в России действует Федеральная информационная система "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния", которая объединила все российские загсы в единую сеть. Органы ЗАГС на территории всей страны стали доступны друг другу онлайн.

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России

18 декабря отмечается День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России. Фото © Агентство "Москва"

На 18 декабря в России приходится ещё один профессиональный праздник — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. Предлагаем узнать о нём больше: это российский официальный ведомственный праздник;

установлен приказом МВД от 28 сентября 2000 года;

ежегодно отмечается в одну дату — 18 декабря;

основанием для выходного не является.

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России отмечается 18 декабря, потому что именно в эту дату в 1995 году приказом МВД было сформировано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. В начале 1996 года было запущено формирование подразделений новой службы в регионах страны.

Поводом для появления такого органа в структуре МВД стали проблемы, имевшие место в российском обществе в 1990-е годы. Основные его задачи — это предупреждение, выявление и пресечение преступлений со стороны сотрудников ОВД, недопущение попадания в ряды МВД людей с преступными помыслами, защита сотрудников и ветеранов министерства.

Сейчас в МВД этим занимается Главное управление собственной безопасности (ГУСБ). Подчиняется оно только министру внутренних дел Российской Федерации. В свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны ведомства получают поздравления от руководства, а особо отличившиеся — награды и премии.

День арабского языка

18 декабря отмечается День арабского языка. Фото © Shutterstock

18 декабря отмечается Всемирный день арабского языка — праздник в России малоизвестный, поскольку носителей этого древнего средства общения в нашей стране мало. Однако есть основания упомянуть и эту особую дату в календаре: это интернациональный официальный праздник;

был учреждён ООН в 2012 году;

отмечается ежегодно 18 декабря, по календарю не сдвигается;

именно в этот день в 1973 году арабский стал одним из официальных языков ООН.

Арабский язык — один из самых распространённых в мире: на нём говорит около 400 миллионов человек. Для сравнения, у русского языка около 260 миллионов носителей. Ровно 50 лет назад, 18 декабря 1973 года, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы арабский стал одним из языков этой международной организации, шестым по счёту.

Арабский язык важен ещё и потому, что сыграл историческую роль катализатора знаний, содействуя распространению греческой и римской науки и философии в Европе эпохи Возрождения. Через него был налажен диалог культур вдоль Шёлкового пути от побережья Индии до Африканского Рога. А ещё классический арабский, как язык Корана, используется приверженцами ислама по всему миру (а их более 1,5 миллиарда человек).

18 декабря как в ООН, так и в разных странах проводятся различные мероприятия, позволяющие всем желающим познакомиться с арабским языком и арабской культурой.

Приметы 18 декабря

Саввин день

18 декабря Русская православная церковь чтит память преподобного Саввы Освящённого — христианского святого, жившего в V–VI веках в Палестине. Он считается создателем Иерусалимского устава, который и сейчас используется в православных церквях. В Иорданской пустыне Саввой было основано семь монастырей, после чего он был назначен главой всех палестинских лавр. Преподобный скончался в 532 году. Житие его описывает творимые им чудеса, а мощи считаются нетленными.

На Руси же в эту дату отмечали народно-церковный Саввин день. Считалось, что это мужской праздник. Женщины обычно молились о защите и здоровье своих отцов, мужей, сыновей. На Савву старались не отправляться в дорогу и не начинать каких-то важных и сложных дел: верили, что ничего доброго это не принесёт. Было принято навещать близких.

Погодные приметы 18 декабря

Дым стелется по земле — к снегопаду.

Сильный ветер затянется на месяц.

Облака полосами — к потеплению.

Снегири распелись — к вьюге.

Именинники 18 декабря

18 декабря именины может отмечать актёр Сергей Безруков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Сегодня, 18 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Анастасий;

Геннадий;

Захар;

Илья;

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев