Эксперт объяснил, при каком условии импортные яйца станут доступнее в России

Основной проблемой в России является не дефицит яиц, а дефицит несушек. Об этом заявил генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков.

"К сожалению, из-за пандемии птичьего гриппа ряд предприятий пострадал, многие просто вынуждены были закрыться. Спрос остался, а предложение сократилось. Закрывать будем импортом", — сказал Марков в эфире радио "Комсомольская правда".