Эксперт объяснил, при каком условии импортные яйца станут доступнее в России
Эксперт Марков: Импортные яйца будут доступнее при государственном регулировании
Основной проблемой в России является не дефицит яиц, а дефицит несушек. Об этом заявил генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков.
"К сожалению, из-за пандемии птичьего гриппа ряд предприятий пострадал, многие просто вынуждены были закрыться. Спрос остался, а предложение сократилось. Закрывать будем импортом", — сказал Марков в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам эксперта, цены на зарубежные яйца будут доступными, если государство урегулирует данный вопрос. Это, в свою очередь, может сподвигнуть и отечественных производителей снизить цены.
Накануне, 13 декабря, Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. Сколько будут стоить турецкие яйца, ранее писал Лайф.