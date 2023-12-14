Экономист спрогнозировала, сколько будут стоить турецкие яйца в России

Импортные яйца, которые могут начать поставлять из Турции, будут стоить в России 90 рублей. Такой прогноз дала кандидат экономических наук Анастасия Прикладова.

Специалист отметила, что в настоящее время основным поставщиком яиц на территорию РФ является Белоруссия, тогда как новым направлением в ближайшем будущем может стать Турция.

"Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объёмы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается", — передаёт слова экономиста "Газета.ru".

По её словам, стоимость десятка импортных яиц категории С1 при налаживании поставок из Анкары в Москву составит 84 рубля. В рознице же ожидается наценка, уточнила эксперт.

Накануне, 13 декабря, Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке.