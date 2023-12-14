Путин заявил, что почти все бронемашины ВС РФ оснащаются системой РЭБ "Лесочек"
Практически все поступающие в войска бронемашины оснащаются системой радиоэлектронной борьбы "Лесочек", заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, сегодня в этой сфере появляются новые вещи.
"Лесочек" — новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется, — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин прокомментировал положение ВС России на фронте. Он отметил, что наши войска чувствуют себя всё лучше и лучше, а у ВСУ в ходе своего контрнаступления "нигде ничего не получилось".
LIFE / Павел Баранов