Путин заявил, что почти все бронемашины ВС РФ оснащаются системой РЭБ "Лесочек"

Практически все поступающие в войска бронемашины оснащаются системой радиоэлектронной борьбы "Лесочек", заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, сегодня в этой сфере появляются новые вещи.

"Лесочек" — новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется, — сказал глава государства.