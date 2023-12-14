"Никогда денег нет": Путин пошутил про возможный ответ Силуанова на просьбу о помощи в переселении жителей Коми

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о помощи в переселении нуждающихся жителей Коми в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции , пошутил о возможном мнении на данный счёт министра финансов страны Антона Силуанова. По его словам, тот бы заявил о неимении лишних средств.

"Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет. Но тем не менее посмотреть на расширение программы [переселения с Крайнего Севера] можно и нужно", — сказал глава государства.