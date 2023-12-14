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14 декабря, 11:42

"Никогда денег нет": Путин пошутил про возможный ответ Силуанова на просьбу о помощи в переселении жителей Коми

Путин пошутил о Силуанове, отвечая на вопрос о переселении жителей Коми

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о помощи в переселении нуждающихся жителей Коми в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, пошутил о возможном мнении на данный счёт министра финансов страны Антона Силуанова. По его словам, тот бы заявил о неимении лишних средств.

Путин пошутил про ответ Силуанова на просьбу о помощи в переселении жителей Коми. Видео © LIFE

"Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет. Но тем не менее посмотреть на расширение программы [переселения с Крайнего Севера] можно и нужно", — сказал глава государства.

"Надо как на Дальнем Востоке": Путин рассказал, как решить проблему с ипотекой в новых регионах РФ

"Надо как на Дальнем Востоке": Путин рассказал, как решить проблему с ипотекой в новых регионах РФ

Ранее Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах для врачей до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона. По словам главы государства, это станет хорошим стимулом.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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