"Никогда денег нет": Путин пошутил про возможный ответ Силуанова на просьбу о помощи в переселении жителей Коми
Путин пошутил о Силуанове, отвечая на вопрос о переселении жителей Коми
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о помощи в переселении нуждающихся жителей Коми в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, пошутил о возможном мнении на данный счёт министра финансов страны Антона Силуанова. По его словам, тот бы заявил о неимении лишних средств.
Путин пошутил про ответ Силуанова на просьбу о помощи в переселении жителей Коми. Видео © LIFE
"Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет. Но тем не менее посмотреть на расширение программы [переселения с Крайнего Севера] можно и нужно", — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах для врачей до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона. По словам главы государства, это станет хорошим стимулом.
LIFE / Павел Баранов