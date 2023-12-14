Путин похвалил работу фонда "Защитники Отечества"
Путин: В фонде "Защитники Отечества" работают профессиональные, заряженные люди
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции высоко оценил работу фонда поддержки участников спецоперации (СВО) "Защитники Отечества". По словам главы государства, там работают шикарные профессионалы, заряженные на "очень позитивную работу".
"Фонд работает хорошо — там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной [Цивилёвой]. И был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены — сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы не принимают", — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько о работе фонда.
Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи. По словам главы государства, эти люди являются примером настоящего патриотизма.