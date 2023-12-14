"Фонд работает хорошо — там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной [Цивилёвой]. И был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены — сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы не принимают", — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько о работе фонда.