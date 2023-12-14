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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 11:40

Путин похвалил работу фонда "Защитники Отечества"

Путин: В фонде "Защитники Отечества" работают профессиональные, заряженные люди

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции высоко оценил работу фонда поддержки участников спецоперации (СВО) "Защитники Отечества". По словам главы государства, там работают шикарные профессионалы, заряженные на "очень позитивную работу".

"Фонд работает хорошо — там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной [Цивилёвой]. И был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены — сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы не принимают", — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько о работе фонда.

"Защитники Отечества" и "Синергия" запустили бесплатное обучение ветеранов СВО
"Защитники Отечества" и "Синергия" запустили бесплатное обучение ветеранов СВО

Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи. По словам главы государства, эти люди являются примером настоящего патриотизма.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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