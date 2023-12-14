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Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

Путин констатировал рост уровня исламофобии, антисемитизма и русофобии в мире

14 декабря, 12:25
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов </p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин указал на рост случаев исламофобии, антисемитизма и русофобии в мире. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту, и тенденция к росту есть", констатировал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась с русофобией задолго до начала СВО. По его словам, кто-то мог воспользоваться спецоперацией для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, однако это его, конечно, не украшает.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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