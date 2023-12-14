Путин констатировал рост уровня исламофобии, антисемитизма и русофобии в мире 14 декабря, 12:25 Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин указал на рост случаев исламофобии, антисемитизма и русофобии в мире. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту, и тенденция к росту есть", — констатировал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась с русофобией задолго до начала СВО. По его словам, кто-то мог воспользоваться спецоперацией для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, однако это его, конечно, не украшает.

Авторы Марина Калегина