Путин рассказал, о чём бы предупредил себя "образца 2000 года"

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Путин: Надо верить в великий русский народ

14 декабря, 13:19
<p>Пресс-конференция и прямая линия президента РФ Владимира Путина. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Пресс-конференция и прямая линия президента РФ Владимира Путина. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В Москве завершилась пресс-конференция и прямая линия президента РФ Владимира Путина. В завершение общения глава государства рассказал, о чём бы предупредил себя "образца 2000 года".

Последний вопрос озвучил обозреватель "Коммерсанта" Андрей Колесников: "Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы дали совет, предостерегли? Жалеете ли о чём-то?"

"Что бы сказал? Верной дорогой идёте, товарищ! От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров. По поводу совета: надо верить в великий российский народ. В этой вере — залог успеха возрождения, становления и развития России", ответил Путин.

"Смотря что закусывать": Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье

"Смотря что закусывать": Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье

Напомним, что "другой" Путин появился на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии, когда граждане подняли тему развития искусственного интеллекта. Сначала восьмилетняя Арина Симонова из Волгограда спросила главу государства, не заменят ли роботы её, а также отца, мать и бабушку. А затем к эфиру подключился "клон Путина" — он говорил и двигался в точности как настоящий президент. Своего имени неожиданный гость не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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