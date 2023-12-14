Путин рассказал, о чём бы предупредил себя "образца 2000 года"

В Москве завершилась пресс-конференция и прямая линия президента РФ Владимира Путина. В завершение общения глава государства рассказал, о чём бы предупредил себя "образца 2000 года".

Последний вопрос озвучил обозреватель "Коммерсанта" Андрей Колесников: "Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы дали совет, предостерегли? Жалеете ли о чём-то?"

"Что бы сказал? Верной дорогой идёте, товарищ! От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров. По поводу совета: надо верить в великий российский народ. В этой вере — залог успеха возрождения, становления и развития России", — ответил Путин.