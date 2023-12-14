Политолог объяснила, почему Путин отверг возможность новой волны мобилизации

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что во второй волне мобилизации необходимости нет. Политолог Анна Богачёва объяснила, почему глава государства отверг возможность новой волны.

По её словам, мобилизация в 2022 году стала серьёзной точкой социальной напряжённости и вскрыла несовершенные процессы как в управлении армии, так и в её обеспечении. Эти несовершенства пришлось преодолевать в рабочем режиме, опытным путём. За прошедший год военная инфраструктура сильно изменилась и вторую волну заменили привлечением добровольцев, пояснила Богачёва.

"Дополнительное финансирование, высокий уровень сознательности граждан, управленческие и кадровые решения внутри армии — это всё уберегло государство от второй волны. Как и сказал президент: "Зачем нам мобилизация, никакой необходимости нет", — подчеркнула эксперт в беседе с телеканалом "360".