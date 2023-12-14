Журналист из ЛНР объяснил, зачем приехал на прямую линию с Путиным без вопросов

Журналист телеканала "Луганск 24" Евгений Мурылёв в беседе с Лайфом объяснил, зачем приехал на совмещённую большую пресс-конференцию и прямую линию президента России Владимира Путина без вопросов. По его словам, всё дело в том, что Донбассу сегодня жаловаться уж точно не на что.

Журналист из ЛНР объяснил, зачем приехал на прямую линию Путина, если у него нет вопросов. Видео © LIFE

"Самый главный посыл, с которым я сюда ехал, — это не мой личный тезис. Это то, что хотят сказать все жители Донбасса лично президенту. Я просто передал слова, а также приглашение, чтобы люди смогли это ещё раз сказать ему лично. <...> Сегодня Донбассу точно жаловаться не на что", — сказал Мурылёв.

Журналист считает, что Путин может посетить Донбасс в ходе своей президентской кампании, то есть до выборов, которые пройдут в марте.

Напомним, Мурылёв поблагодарил Путина за то, что Донбасс теперь в составе России, а правительство страны — за интеграционную работу. В свою очередь глава государства заявил, что с удовольствием вновь приедет в новые регионы. Он также подчеркнул стойкость характера людей Донбасса.