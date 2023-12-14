На Урале анонсировали начало ремонта больницы, на которую пожаловались Путину

Больницу в посёлке Рефтинский Свердловской области, на состояние которой местный житель пожаловался президенту России Владимиру Путину, начнут ремонтировать уже в 2024 году. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

Обращение жителя Свердловской области к Путину. Видео © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

По его словам, в прошлом году на ремонт первого этажа рефтинской больницы выделили 5,8 миллиона рублей, также были приобретены 23 единицы медицинского оборудования.

"На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию, и думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", — добавил Карлов в разговоре с журналистами.

Ранее житель посёлка Рефтинский пожаловался на здравоохранение в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Путина. В частности, мужчина заявил, что больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает необходимого оборудования, из-за чего местным приходится ездить в Екатеринбург за "нормальной медицинской помощью". В свою очередь президент пообещал разобраться в данной проблеме.