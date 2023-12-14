Глава СНБО Украины вышел из себя после вопроса о крахе наступления ВСУ и накричал на журналиста

"Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Планы есть у тех, кто собирает лайки. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на фронте всё идёт по плану, в жизни такого не бывает", — подчеркнул он.