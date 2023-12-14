Глава СНБО Украины вышел из себя после вопроса о крахе наступления ВСУ и накричал на журналиста
Главу СНБО Украины Данилова разозлил вопрос ведущего о провале наступления ВСУ
Главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова разозлил вопрос ведущего ютуб-канала Radio NV, почему план наступления вооружённых сил страны оказался неудачным. Киевский чиновник отчитал журналиста.
"Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Планы есть у тех, кто собирает лайки. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на фронте всё идёт по плану, в жизни такого не бывает", — подчеркнул он.
Данилов добавил, что ВС РФ превосходят украинскую армию по многим параметрам, и напомнил, что боевые действия ВСУ даются тяжело.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления. По словам главы государства, противник лишился 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Также российский лидер подчеркнул, что украинское командование пихает своих людей на истребление.
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