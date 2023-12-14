Сотрудников аварийного спортзала в Крыму допросили спустя пару часов после жалобы Путину

В крымском селе Солнечная Долина допросили сотрудников и директора аварийного спортзала, на состояние которого юные спортсмены пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Обращение юных спортсменов, которые пожаловались Путину на аварийный спортзал в Крыму. Видео © Telegram / SHOT

"Обращаемся к вам с просьбой помочь нам отремонтировать наш спортзал, посодействовать в том, чтобы нас услышали и помогли. Хотим вырасти сильными и здоровыми и быть защитой и опорой для нашей Родины. Желаем победы", — закончили своё обращение дети.

Дети рассказали, что в спортзале прогнили полы, выбиты окна, а стены покрыты плесенью и нет отопления, также протекает крыша. Президент пообещал выделить средства из федерального бюджета и решить вопрос. И уже через несколько часов после обращения всех работников учреждения допросили.

По словам родителей детей, здание не ремонтировалось примерно 40 лет и на протяжении долгого времени было бесхозным, поэтому ребята тренировались на улице. Помещение уже просили поставить на баланс и отремонтировать. В 2019 году родители обратились с этим вопросом в местную администрацию. Писали обращение и в 2023-м. Власти пообещали, что всё исправят, однако изменений не произошло.

Пока дети временно тренируются в спортзале местной школы. Но там, как говорят родители, нельзя играть с мячом — помещение недавно отремонтировали, и сотрудники боятся что в результате могут повредиться стены и покрытие.