Как женщине не превратиться в "тётку": 6 золотых советов от психолога

Прежде чем погрузиться в суть вопроса, давайте вместе с психологом Катериной Кузиной разберёмся, откуда взялось это обидное словечко "тётка" и что оно означает. Изначально тётка — это сестра отца или матери. Позже так стали называли всех женщин преклонного возраста. "А со временем слово как раз приобрело негативный окрас и стало использоваться в разговорной речи, указывая на женщину с типичными "старомодными" или "застывшими" взглядами и представлениями", — рассказывает эксперт. Обычно это связано с жёсткой фиксацией на определённых ценностях и стереотипах. Однако в современном обществе это понятие становится всё более относительным и зависит от контекста, в котором используется.

Признаки "тётки" и культурные стереотипы

Как не только внешне, но и морально не скатиться в "тётку". Фото © Shutterstock

Понимание признаков, связанных с "тёткой", может варьироваться в разных культурных контекстах. Обычно фиксация идёт на определённых возрастных и социокультурных стандартах, склонность к навязчивым моральным оценкам и стереотипам, а также ограниченное восприятие новых идей и тенденций.

В массовом сознании ещё сохранился стереотип многолетней давности, что именно к 30 годам женщина постепенно превращается в "тётку" Катерина Кузина Психолог

Сегодня, когда и в 50 многие наши дамы выглядят молодыми, стройными, полными сил и энергии, этот стереотип постепенно сходит на нет. Но некоторые женщины делают всё, чтобы всё-таки стать "тётками" в довольно юном по нынешним меркам возрасте.

"Хотя понятие "тётки" может быть весьма субъективным, многие женщины стремятся избежать стереотипов и ограничений, связанных с этим термином", — говорит Лайфу психолог. Следом эксперт называет несколько способов, как сохранить свою индивидуальность и избежать попадания под это определение.

1. Открытость к новым идеям

Как женщинам притягивать восхищённые взгляды в любом возрасте? Фото © Shutterstock

Стремитесь быть открытыми для новых идей, тенденций и опытов. Это поможет избежать стереотипов и сохранить свежесть мышления. Постоянное обучение и поиск новых интересов помогут в сохранении актуальности и остроты восприятия. Расширяйте круг общения, посещайте выставки, музеи, театры, путешествуйте — всё это поможет не остаться в прошлом, а шагать в ногу со временем.

2. Гибкость в мышлении

Развивайте гибкость мышления и умение адаптироваться к изменениям Катерина Кузина Психолог

Стремление к адаптации и принятие разнообразия жизни во всех её проявлениях помогут избежать возможного застоя в мышлении. Осваивайте новые профессии, выходите из зоны комфорта — это всё поможет не превратиться в "тётку" с набором комплексов из прошлого.

3. Собственное мнение и самовыражение

"Уважайте своё мнение и право на самовыражение. Не поддавайтесь на настойчивые социокультурные стереотипы и влияние мнения окружающих", — настаивает психолог Катерина Кузина. Оставайтесь верной себе. Женщин с высоко поднятой головой и уверенностью в себе редко кто осмелится назвать "тёткой".

4. Жизнерадостность и позитив

6 золотых правил, чтобы женщины всегда казались молодыми и привлекательными. Фото © Shutterstock

Потухший взгляд и опущенные плечи могут появиться даже в тридцать лет. И это как раз то, что почти сразу выдаёт стопроцентную "тётку". Именно поэтому так важны позитивный настрой и радостное отношение к жизни.

5. Внимание к здоровью

Сложно улыбаться себе и миру, когда есть проблемы со здоровьем. Поэтому проходите постоянные чекапы организма, вовремя обследуйтесь, чтобы предупредить любое серьёзное недомогание. Хотя существует стереотип, что по больницам и поликлиникам ходят как раз "тётки", никого не слушайте. В здоровом теле — здоровый дух.

6. Внешний вид

Стройная фигура, идеальная осанка, лёгкая походка и красивая укладка — это то, что отличает современную женщину любого возраста от 30-летней "тётки" Катерина Кузина Психолог