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14 декабря, 19:30

"Плачут прям с порога": Психолог рассказала о чувствах женщин перед абортом

Психолог Бахарева: Женщины перед абортом растеряны и не знают, как им поступить

Перед тем как пойти на аборт, женщина обязательно посещает психолога. Такое правило действует и в частных, и в государственных клиниках. Что ощущают россиянки, когда решаются прервать беременность, рассказала перинатальный психолог женской консультации Елена Бахарева.

"Они растеряны, встревожены и не понимают, что им делать, часто плачут прям с порога. Я обычно спрашиваю про жизненную ситуацию женщину, семейные обстоятельства и о причинах, по которым она пришла на аборт. Мы своего рода помощники, которые позволяют взглянуть им на ситуацию со всех сторон, рассмотреть все варианты", — пояснила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

По её словам, специалист не должен оказывать никакого давления. Окончательное решение в любом случае принимает женщина и её родственники. Основная задача перинатального психолога — сохранить беременность, дополнила Бахарева. При этом эксперт пояснила, что никто не сможет переубедить пациентку, если она решила не рожать.

Бахарева рассказала, что некоторые женщины всё же сохраняют ребёнка и потом благодарят медика, что тот отговорил от аборта. Возраст пациенток, которые идут прерывать беременность, варьируется от 28 до 40 лет. Психолог подытожила, что первородящих среди них практически нет.

Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

Тема абортов в России — очень острая и животрепещущая тема. Напомним, что российские частные клиники постепенно начали отказываться от их проведения. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. Тем временем запретить аборты в частных клиниках захотели нижегородские депутаты. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов.

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Дарья Нарыкова
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