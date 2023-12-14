"Плачут прям с порога": Психолог рассказала о чувствах женщин перед абортом
Психолог Бахарева: Женщины перед абортом растеряны и не знают, как им поступить
Перед тем как пойти на аборт, женщина обязательно посещает психолога. Такое правило действует и в частных, и в государственных клиниках. Что ощущают россиянки, когда решаются прервать беременность, рассказала перинатальный психолог женской консультации Елена Бахарева.
"Они растеряны, встревожены и не понимают, что им делать, часто плачут прям с порога. Я обычно спрашиваю про жизненную ситуацию женщину, семейные обстоятельства и о причинах, по которым она пришла на аборт. Мы своего рода помощники, которые позволяют взглянуть им на ситуацию со всех сторон, рассмотреть все варианты", — пояснила эксперт в беседе с порталом "Страсти".
По её словам, специалист не должен оказывать никакого давления. Окончательное решение в любом случае принимает женщина и её родственники. Основная задача перинатального психолога — сохранить беременность, дополнила Бахарева. При этом эксперт пояснила, что никто не сможет переубедить пациентку, если она решила не рожать.
Бахарева рассказала, что некоторые женщины всё же сохраняют ребёнка и потом благодарят медика, что тот отговорил от аборта. Возраст пациенток, которые идут прерывать беременность, варьируется от 28 до 40 лет. Психолог подытожила, что первородящих среди них практически нет.
Тема абортов в России — очень острая и животрепещущая тема. Напомним, что российские частные клиники постепенно начали отказываться от их проведения. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. Тем временем запретить аборты в частных клиниках захотели нижегородские депутаты. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов.
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