"Плачут прям с порога": Психолог рассказала о чувствах женщин перед абортом

Перед тем как пойти на аборт, женщина обязательно посещает психолога. Такое правило действует и в частных, и в государственных клиниках. Что ощущают россиянки, когда решаются прервать беременность, рассказала перинатальный психолог женской консультации Елена Бахарева.

"Они растеряны, встревожены и не понимают, что им делать, часто плачут прям с порога. Я обычно спрашиваю про жизненную ситуацию женщину, семейные обстоятельства и о причинах, по которым она пришла на аборт. Мы своего рода помощники, которые позволяют взглянуть им на ситуацию со всех сторон, рассмотреть все варианты", — пояснила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

По её словам, специалист не должен оказывать никакого давления. Окончательное решение в любом случае принимает женщина и её родственники. Основная задача перинатального психолога — сохранить беременность, дополнила Бахарева. При этом эксперт пояснила, что никто не сможет переубедить пациентку, если она решила не рожать.