Володин высказался по самой острой теме последних дней
Володин: Ответственность за рост цен на куриные яйца несёт КПРФ
Ответственность за рост цен на куриные яйца несёт фракция КПРФ. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Как он пояснил, Комитет нижней палаты парламента по аграрным вопросам возглавляет депутат Владимир Кашин, представляющий коммунистов.
Кроме того, Володин указал, что за цены, потребительский рынок и стоимость потребительской корзины вместе с Кашиным будут отвечать ещё два профильных думских Комитета — торговли и экономической политики. А возглавляют их Владимир Гутенёв и Максим Топилин соответственно.
"У вас с яйцами всё нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмёт, решение будем принимать", — заключил Володин в ходе заседания Госдумы.
Напомним, что в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. А ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке.
ТАСС / Сергей Фадеичев