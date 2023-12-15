Ответственность за рост цен на куриные яйца несёт фракция КПРФ. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Как он пояснил, Комитет нижней палаты парламента по аграрным вопросам возглавляет депутат Владимир Кашин, представляющий коммунистов.

Кроме того, Володин указал, что за цены, потребительский рынок и стоимость потребительской корзины вместе с Кашиным будут отвечать ещё два профильных думских Комитета — торговли и экономической политики. А возглавляют их Владимир Гутенёв и Максим Топилин соответственно.

"У вас с яйцами всё нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмёт, решение будем принимать", — заключил Володин в ходе заседания Госдумы.