Мост, аэропорт и "Таврида": Крым представил на выставке "Россия" инфраструктурные проекты и главные достижения полуострова

Крым представил на выставке "Россия" на территории московской ВДНХ ряд своих достижений, среди которых — мост через Керченский пролив и целая масса важных инфраструктурных проектов. Глава полуострова Сергей Аксёнов рассказал гостям стенда о пути, который прошёл регион за последние почти десять лет.

"Мы постарались в полной мере представить наш потенциал, историю и культуру Крыма, традиции народов полуострова. Нам есть что показать и есть чем гордиться. Изменения, которые произошли в российском Крыму, можно без всякого преувеличения назвать фантастическими", — отметил он.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов и глава Крыма Сергей Аксёнов на выставке "Россия". Фото © Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Так, в регионе развивается экономика, модернизируется инфраструктура, строятся новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, реализуются масштабные проекты в сфере благоустройства и растут объёмы инвестиций. А в День региона Аксёнов проводит на площадке встречу со студентами и круглый стол с членами координационного совета Ялтинского международного экономического форума. Среди посетителей выставки даже разыграют сертификат на отдых в пятизвёздочном спа-отеле в Ялте.

Что касается достижений региона, то гости стенда смогут узнать о международном аэропорте имени Ивана Айвазовского и Крымском мосте. Кроме того, на полуострове построили и отремонтировали около четырёх тысяч километров автомобильных дорог, проложили трассу "Таврида" — главную транспортную артерию республики, запустили энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе, газифицировали более ста населённых пунктов.

Также в Крыму строятся новые очистные сооружения и водозаборы, ремонтируются кровли, фасады, подвалы, поэтапно реконструируются придомовые территории во всех городах полуострова. Кроме того, уже благоустроено 286 общественных пространств, а для жителей появились 184 новые точки притяжения вроде парков развлечений, музеев и развлекательных центров.

Помимо прочего, в Крыму открыто более 60 санаторно-курортных и гостиничных организаций, реконструировано порядка 10 километров прибрежных территорий, построено и восстановлено 149 объектов дошкольного образования, открыто семь новых школ, а 14 школ на данный момент строятся.