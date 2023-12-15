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15 декабря, 11:41

В Белоруссии началась внезапная проверка ПВО с участием С-400

В Белоруссии началась внезапная проверка сил противовоздушной обороны, в манёврах в том числе будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", — рассказали в белорусском Минобороны.

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Напомним, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском ВС РБ оснащены современными комплексами вроде ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-400. В мае и июне дивизионы С-400 заступили на боевое дежурство.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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