В Белоруссии началась внезапная проверка ПВО с участием С-400
В Белоруссии началась внезапная проверка сил противовоздушной обороны, в манёврах в том числе будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.
"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", — рассказали в белорусском Минобороны.
Напомним, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском ВС РБ оснащены современными комплексами вроде ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-400. В мае и июне дивизионы С-400 заступили на боевое дежурство.
ТАСС / Минобороны РФ