В Белоруссии началась внезапная проверка ПВО с участием С-400

В Белоруссии началась внезапная проверка сил противовоздушной обороны, в манёврах в том числе будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", — рассказали в белорусском Минобороны.